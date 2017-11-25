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Galatasaray’da, Alanyaspor maçı öncesinde Tolga Ciğerci sakatlık yaşadı

Galatasaray'da Tolga Ciğerci Alanyaspor maçı öncesi ısınma sırasında sakatlık geçirdi. Yerine Yasin Öztekin 11'e dahil edildi.
19:1925 Kasım 2017
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Galatasaray’da, Alanyaspor maçı öncesinde Tolga Ciğerci sakatlık yaşadı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’da, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi bir sakatlık şoku yaşandı. Teknik Direktör Igor Tudor tarafından ilk 11’de şans verilen Tolga Ciğerci karşılaşma öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlandı.

Sağ alt arka adalesinde çekme hissettiğini söyleyen Tolga riske edilmedi. Türk Telekom Stadı’nda oynanan maçta genç oyuncunun yerine Yasin Öztekin ilk 11’e dahil edildi.

Bu sezon Süper Lig’de 10 maçta forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu 6 gol atma başarısı gösterdi.

 

25 Kasım 2017 Beşiktaş`ta, Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi Beşiktaş`ta üst üste sakatlıklar Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Pepe, Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi ısınma hareketleri yaparken sakatlandı. Maça ilk 11'de başlamaya hazırlanan Pepe kadrodan çıkartılırken, yerine Necip sahada görev aldı. Ancak ikinci yarıda sakatlanan Necip de oyundan çıkmak durumunda kaldı. İlgili Haberi Oku

 

Etiketler
galatasaray sakatlık tolga ciğerci
Son güncelleme: 20:46 | 25.11.2017
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