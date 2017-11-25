Galatasaray’da, Alanyaspor maçı öncesinde Tolga Ciğerci sakatlık yaşadı
Galatasaray'da Tolga Ciğerci Alanyaspor maçı öncesi ısınma sırasında sakatlık geçirdi. Yerine Yasin Öztekin 11'e dahil edildi.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’da, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi bir sakatlık şoku yaşandı. Teknik Direktör Igor Tudor tarafından ilk 11’de şans verilen Tolga Ciğerci karşılaşma öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlandı.
Sağ alt arka adalesinde çekme hissettiğini söyleyen Tolga riske edilmedi. Türk Telekom Stadı’nda oynanan maçta genç oyuncunun yerine Yasin Öztekin ilk 11’e dahil edildi.
Bu sezon Süper Lig’de 10 maçta forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu 6 gol atma başarısı gösterdi.
Son güncelleme: 20:46 | 25.11.2017