Şenol Güneş: “3 puanlık isteğimizi sahaya yansıtamadık”

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, 0-0 berabere kaldıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor maçı sonrası üç puan isteğini sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Süper Lig'de oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Güzel bir saha vardı, güzel bir zemin vardı, seyirci olağan üstüydü, rakibinde istekli oyunu vardı. Gücü yettiğince en iyisini yapmaya çalıştı. Onların da 1 puanı hak ettiğini düşünüyorum. Biz 3 puan isteğimizi sahaya yansıtamadık, oyunumuz da kötüydü, skor da kötüydü. Bizim için bir hayal kırıklığı oldu, maalesef üzgünüz” dedi.

Bugün sahada kötü oynadıklarını belirten Güneş, “Bugün bu oyunla, tempoyla maç kazanmamız doğru olamazdı, bütün oyuncular beklediğimizin altında oynadı” şeklinde konuştu.

Pepe'nin maç öncesi sakatlanmasının oyunu etkilemediğini de belirten Güneş, “Bu maçta ilki puan kaybettik, şimdi toparlanıp önümüzdeki kupa maçına bakacağız” dedi.

MAÇ SONUCU: Evkur Yeni Malatyaspor 0-0 Beşiktaş | Süper Lig 13. hafta maçı Spor Toto Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olan Beşiktaş, zorlu deplasmandan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve gelecek hafta oynayacağı Galatasaray derbisi öncesinde zirve takibinde kritik bir puan kaybı yaşadı. İlgili Haberi Oku