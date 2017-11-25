Rodrigues’den Beşiktaş açıklaması
Galatasaray'ın evinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta iyi bir performans ortaya koyan Garry Rodrigues açıklamalarda bulundu.
Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig’de Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Garry Rodrigues, kısa bir değerlendirme yaptı.
Garry Rodrigues, Alanyaspor karşısında galibiyeti hak ettiklerini söylerken, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçı hakkında konuştu.
İşte Garry Rodrigues’in açıklamaları:
”Kazanmayı hak eden bir Galatasaray vardı. Bugün iyi oynayan, kazanmayı hak eden bir Galatasaray vardı. Tüm takımı tebrik ediyorum. Takımın yaratıcılığı iyiydi. O pozisyonlara yaratıcı olduğunuzda giriyorsunuz. Bugün 2 gol attık, 3 puan için yeterliydi. Beşiktaş ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Güzel bir maç bizi bekliyor.
Son güncelleme: 22:05 | 25.11.2017