Rodrigues’den Beşiktaş açıklaması

Galatasaray'ın evinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta iyi bir performans ortaya koyan Garry Rodrigues açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig’de Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Garry Rodrigues, kısa bir değerlendirme yaptı.

Garry Rodrigues, Alanyaspor karşısında galibiyeti hak ettiklerini söylerken, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçı hakkında konuştu.

İşte Garry Rodrigues’in açıklamaları:

”Kazanmayı hak eden bir Galatasaray vardı. Bugün iyi oynayan, kazanmayı hak eden bir Galatasaray vardı. Tüm takımı tebrik ediyorum. Takımın yaratıcılığı iyiydi. O pozisyonlara yaratıcı olduğunuzda giriyorsunuz. Bugün 2 gol attık, 3 puan için yeterliydi. Beşiktaş ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Güzel bir maç bizi bekliyor.

Yasin Öztekin: Hiçbir zaman pes etmedim Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta 1 gol 1 asistle yıldızlaşan Yasin Öztekin karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku