Rıdvan Dilmen: Hakemin şansına gol olmadı!

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen 0-0 sona eren Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının ilk yarısını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının ilk yarısını değerlendirirken Yeni Malatyaspor’un direkten dönen pozisyonu öncesi faul olduğunu söyledi.

İŞTE RIDVAN DİLMEN’İN DEĞERLENDİRMELERİ:

Beşiktaş-Malatya maçı klasik ortada geçen bir maç. Bir pozisyon var, o da faul, direkten dönen top. Onun dışında bir orta saha mücadelesi var sahada. Malatyaspor güzel savunma yapıyor. Şenol Güneş’in şu maçta Oğuzhan’ı oynatması gerekirdi. Talisca’yı, Tolgay’ı veya Atiba’yı dinlendirebilirdi. Beşiktaş pas yaparak başladı sonra Malatya’nın tehditleri gelince geri çekildiler.

Malatyaspor’un direkten dönen topundan önce Atiba’ya faul vardı, hakem Bülent Yıldırım’ın şansına gol olmadı. Şenol Güneş böyle bir Malatyaspor beklemiyordu, Başakşehir’in Malatya’ya oynadığı gibi oynamak istedi ama olmadı. Bence Malatya’nın sağ beki, Babel’e sağ geldi. İkinci yarı Babel ile Quaresma yer değişirse oyunun akışı değişebilir”

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