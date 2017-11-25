NBA’de Ömer Aşık parkelere geri döndü New Orleans Pelicans seriye bağladı

Yakalandığı bakteriyel hastalık nedeniyle şubat ayından beri forma giyemeyen Ömer Aşık, parkelere döndü. New Orleans Pelicans'ın deplasmanda Phoenix Suns'ı 115-91 yendiği maçta 11 dakika sahada kalan Ömer, 6 sayı kaydetti.

NBA’de normal sezon tüm hızıyla devam ediyor. Şubat ayından bu yana yakalandığı bakteriyel hastalık yüzünden forma giyemeyen milli basketbolcu Ömer Aşık, uzun süren tedavi döneminin ardından parkelere geri dönmeyi başardı. 22 Kasım’daki San Antonio Spurs maçının kadrosunda yer alan ancak forma giyemeyen Aşık, yaklaşık 11 dakika sahada kalırken 6 sayı kaydetti.

Phoenix Suns deplasmanında Pelicans sahadan 115-91’lik galibiyetle ayrılıp üst üste üçüncü kez kazanırken maçın ardından Pelicans koçu Alvin Gentry, “Ömer neredeyse 15 kilo kaybetti. O kiloyu geri alıp parkeye dönebilmek çok çok büyük bir savaş” sözleriyle milli basketbolcudan övgüyle söz etti.

Son şampiyon Golden State Warriors, yıldız isimleri Kevin Durant ve Draymond Green’in yokluğunda Chicago Bulls’u konuk ederken parkeden 143-94’lük net bir galibiyetle ayrıldı. Şampiyonda Stephen Curry 33, Klay Thompson ise 29 sayı kaydederek galibiyeti getirdi. Konuk ekipte ise Jerian Grant 21 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.

Oklahoma City Thunder ise yıldızı Russell Westbrook’un 27 sayı, 11 ribaund ve 11 asistle bu sezon 6. kez ‘triple-double’ yaptığı maçta konuğu Detroit Pistons’a 99-98 mağlup oldu. Geriden gelip kazanmayı başaran konuk ekipte Andre Drummond 17 sayı ve 14 ribaundla galip gelirken son saniyede Westbrook üç sayılık atışında isabet sağlayamadı ve kazanan Pistons oldu.

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JAMES ATTI, CAVS KAZANDI!

LeBron James önderliğindeki Cleveland Cavaliers konuğu Charlotte Hornets’i 100-99 mağlup ederken James, 22 sayı, 14 ribaund ve 13 asistle galibiyeti getirdi. Cavaliers’tan ayrılarak Boston Celtics ile başarılı bir performans sergileyen Kyrie Irving’in ise 30 sayı kaydettiği karşılaşmada Boston Celtics, konuğu Orlando Magic’i 118-103 yendi. Celtics’te ilk 15 maçta yalnızca bir kez +30 sayı kaydeden Irving, son dört maçında üçüncü kez 30 sayı barajını aştı.

DİĞER SONUÇLAR:

Denver Nuggets – Memphis Grizllies: 104-92

Minnesota Timberwolves – Miami Heat: 97-109

Indiana Pacers – Toronto Raptors: 107-104

Atlanta Hawks – New York Knicks: 116-104