Mustafa Denizli’yi duygulandıran öneri

Tecrübeli spor adamı Mustafa Denizli, adının yeni yapılacak Alsancak Stadı'na verilme önerisi sonrası duygulandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni yapılacak Alsancak Stadı’na Mustafa Denizli’nin adının verilmesini istemesi, tecrübeli spor adamını duygulandırdı. Habertürk TV’de yayınlanan Veyis Ateş’in sunduğu ‘Akılda Kalan’ programında konuşan Mustafa Denizli, yaşanan gelişme ile ilgili düşüncelerini açıkladı.

Mustafa Denizli önerisi, Altay`ı ikiye böldü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuk olduğu bir spor programında yeniden yapılacak Alsancak Stadı'na Altay'ın unutulmaz futbolcularından Mustafa Denizli'nin isminin verilmesi önerisine sıcak bakması, siyah-beyazlı taraftarları ikiye böldü. İlgili Haberi Oku

Mustafa Denizli, “Alsancak Mustafa Denizli stadı önerisini Cumhurbaşkanı’ndan duyunca ne hissetiniz?” sorusunu şu şekilde cevaplandırdı:

“Bu öneriyi Rıdvan Dilmen yaptı, Sayın Cumhurbaşkanı’nın yaklaşımı çok sıcak oldu. Bu durumda ne hissedersiniz ki? Duygulandım, gururlandım. Böyle bir şeyin düşünülmesi dahi son derece insanı gururlandıran bir şey. Sadece benim İzmirli veya Altaylı olmamdan kaynaklanan bir şey değil.”