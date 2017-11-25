Maicon’un eşi Ursula’dan ‘Kafa kesme’ hareketi!

Galatasaray'ın evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı maçta yayıncı kuruluşun ekrana taşıdığı bir görüntü geceye damga vurdu.

Karşılaşmanın 35. dakikasında Alanyaspor’dan Tzavellas, Galatasaraylı Maicon’a faul yaptı ve sarı kart gördü. Maçı tribünden takip eden Maicon’un eşi Ursula yaşananların ardından adeta çılgına döndü. Pozisyon sonrası acı içerisinde yerde kalan Maicon’u gören eşi Ursula, sahada çıkan gerginlik sonrası Alanyasporlu futbolcuya kafa kesme işareti yaptı.

Gösterdiği tepki bir anda sosyal medyanın gündemine düşen Ursula, yaptığı hareketle maça damga vuran isim oldu.

Görüntüler BeINsports’tan alınmıştır…