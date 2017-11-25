MAÇ SONUCU: Real Madrid 3-2 Malaga | İspanya La Liga 13. hafta

İspanya La Liga 13. hafta karşılaşmasında Malaga'yı ağırlayan Real Madrid, 3-2 galip gelirken Cristiano Ronaldo da gol orucunu sonlandırmayı başardı.

SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga 13. hafta mücadelesinde Malaga’yı ağırlayan Real Madrid, iki kez üstünlüğü kaybettiği maçta suskun yıldızı Cristiano Ronaldo’nun golüyle 3-2 kazandı ve zirve takibi açısından önemli bir galibiyet elde etti.

Maça 9. dakikada Karim Benzema’nın golüyle başlayan Real Madrid, 18. dakikada Diego Rolan’ın golüne engel olamayınca skor 1-1’e geldi. Ancak beraberlik golünden 3 dakika sonra sahneye çıkan Carlos Casemiro, Real Madrid’in ilk yarıyı 2-1 önde tamamlamasını sağlayan golü attı.

İkinci yarıya konuk ekip Malaga golle başlarken 58’de skoru 2-2’ye getiren isim Chory Castro oldu. İlk golün asistini yapan Keko, ikinci golde de pası veren oyuncu oldu.

Ancak haftalardır gol atamayan Cristiano Ronaldo, 76. dakikada kaçırdığı penaltı vuruşunu tamamlayınca Real Madrid 3-2 öne geçti ve bu skorla mücadeleyi kazanmayı bildi.

Madrid ekibi bu sonuçla puanını 27 yaparken alt sıralarda yer alana Malaga ise 7 puanda kaldı.

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