MAÇ SONUCU: Giresunspor 0-1 Ankaragücü | TFF 1. Lig 13. hafta

TFF 1. Lig 13. hafta karşılaşmasında Giresunspor'a konuk olan Ankaragücü, deplasmandan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve son haftalardaki yükselişini sürdürdü.

TFF 1. Lig 13. hafta mücadelesinde deplasmanda Giresunspor ile karşılaşan Ankaragücü, son dakikalarda bulduğu golle 1-0 galip geldi.

Ligdeki son 9 maçından 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Ankara temsilcisi, zirve yarışındaki rakibi Giresunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen maçın 82. dakikasında Landre Kehinde’nin attığı gol Ankaragücü’ne 1-0’lık galibiyeti getirdi.

Bu sonucun ardından puanını 27 yapan Ankaragücü, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken Giresunspor 23 puanda kaldı. Ankaragücü gelecek hafta sahasında zirve yarışındaki bir diğer rakibi olan Ümraniyespor’u ağırlarken Giresunspor deplasmanda Balıkesir Baltok ile mücadele edecek.

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