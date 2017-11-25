MAÇ SONUCU: Borussia Dortmund 4-4 Schalke 04 | Almanya Bundesliga 13. hafta maçı

Almanya Bundesliga 13. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund ve Schalke 04 'Ruhr derbisi'nde kozlarını paylaştı. 8 golün atıldığı ve 1 kırmızı kartın çıktığı maçta 4-0 geriye düşen Schalke 04, ikinci yarıda attığı gollerle maçı 4-4'lük beraberlikle tamamladı ve müthiş bir geri dönüşe imza attı.

SKOR DIŞ HABERLER / Almanya Bundesliga 13. hafta maçında Borussia Dortmund’a konuk olan Schalke 04, ilk yarıyı 4-0 geride kapattığı Ruhr derbisinin son saniyelerinde attığı golle inanılması güç bir geri dönüşe imza atarak mücadeleyi 4-4’lük beraberlikle tamamladı.

Maçın 12. dakikasında Pierre Emerick Aubameyang ile 1-0 öne geçen Dortmund, 18. dakikada Benjamin Stambouli’nin kendi kalesinde attığı golle skoru 2-0’a getirdi. Bu golden iki dakika sonra sahneye çıkan Mario Götze, durumu 3-0 yaparken 25. dakikada Raphael Guerreiro, Schalke için işleri daha da sıkıntılı bir hale getiren dördüncü golü attıo ve ilk yarı 4-0 sona erdi.

İkinci yarıya baskılı başlayan konuk ekip Schalke, 61. dakikada Guido Burgstaller ve 65. dakikada Amine Harit’in golleriyle farkı 2’ye indirmeyi başardı. Maçın 72. dakikasında Aubameyang’ın ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalmasıyla Dortmund maça 10 kişi devam etti.

Mücadelenin 86. dakikasında Daniel Caligiuri’nin golü skoru 4-3’e getirirken son anlara umutlu giren Schake, savunma oyuncusu Naldo’nun son saniyelerde attığı golle inanılması güç bir başarıya imza atarak 4-0 geriye düştüğü zorlu deplasmandan 4-4’lük beraberlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Schalke puanını 24 yaparken Borussia Dortmund 21 puana ulaştı. Öte yandan maçı Türk hakem Deniz Aytekin yönetti.

NURİ VE ÖMER 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Milli oyuncularımız Nuri Şahin ve Ömer Toprak mücadeleye Dortmund formasıyla ilk 11’de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Sarı-siyahlı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda da henüz galibiyeti bulunmazken, Dortmund’da teknik direktör Peter Bosz’un görevine yakın dönemde son verilmesi bekleniyor.

DİĞER SONUÇLAR

Augsburg 2 – 1 Wolfsburg

Eintracht Frankfurt 0 – 1 Bayer Leverkusen

Freiburg 2 – 1 Mainz 05

RB Leipzig 2 – 0 Werder Bremen