Göztepe – Teleset Mobilya Akhisarspor / Canlı anlatım
Son dört haftadır galip gelemeyen iki Ege temsilcisi Göztepe ve Teleset Mobilya Akhisarspor, İzmir'de karşı karşıya geliyor.
Süper Lig’in 13. haftasında iki Ege temsilcisi Göztepe ve Teleset Mobilya Akhisarspor, İzmir’de karşı karşıya geliyor. Bornova Stadı’nda oynanan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.
Ev sahibi Göztepe’de sakat Peybernes ve Hakan ile cezalı Schwechlen forma giyemiyor. Konuk Teleset Mobilya Akhisarspor'da ise geçen haftaki Beşiktaş mücadelesinde kırmızı kart gören Henrique ve sakatlığı süren Serginho görev alamıyor.
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