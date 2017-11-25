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Göztepe – Teleset Mobilya Akhisarspor / Canlı anlatım

Son dört haftadır galip gelemeyen iki Ege temsilcisi Göztepe ve Teleset Mobilya Akhisarspor, İzmir'de karşı karşıya geliyor.
13:3725 Kasım 2017
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Göztepe – Teleset Mobilya Akhisarspor / Canlı anlatım

Süper Lig’in 13. haftasında iki Ege temsilcisi Göztepe ve Teleset Mobilya Akhisarspor, İzmir’de karşı karşıya geliyor. Bornova Stadı’nda oynanan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

CANLI MAÇ ANLATIMIGöztepe S.K. – Akhisarspor

Ev sahibi Göztepe’de sakat Peybernes ve Hakan ile cezalı Schwechlen forma giyemiyor. Konuk Teleset Mobilya Akhisarspor'da ise geçen haftaki Beşiktaş mücadelesinde kırmızı kart gören Henrique ve sakatlığı süren Serginho görev alamıyor.

MAÇ KADROSU

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