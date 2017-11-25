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Georgios Bartzokas: ‘Fenerbahçe’yi cezalandıramadık’

Khimki Moscow Başantrenörü Georgios Bartzokas, THY Euroleague'de 71-67 yenildikleri Fenerbahçe Doğuş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
00:3125 Kasım 2017
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Georgios Bartzokas: ‘Fenerbahçe’yi cezalandıramadık’

Khimki Moscow Başantrenörü Georgios Bartzokas, Fenerbahçe'nin maçın sonlarında yaptığı hataları değerlendiremediklerini söyleyerek, “Birçok kez fırsat yakaladık ancak maçın sonundaki Fenerbahçe'nin şutlarını ve savunmasını cezalandıramadık” dedi.

THY Euroleague'in 9. haftasında Khimki Moscow, deplasmanda Fenerbahçe Doğuş'a 71-67 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Khimki Moscow Başantrenörü Georgios Bartzokas, “Enteresan bir maçtı. Birçok kez fırsat yakaladık anacak maçın sonundaki Fenerbahçe'nin şutlarını ve savunmasını cezalandıramadık. Ciddi bir faul problemimiz oldu. Onu da yönetemedik. Bu ortamda maç kazanmak gerçekten çok zor. Ama biz yine de varlığımızı gösterdik. Fenerbahçe Doğuş'u tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

25 Kasım 2017 Zeljko Obradovic: `Çok fazla top kaybı yaptık` Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, Khimki Moskova maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Georgios Bartzokas Khimki Moscow
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