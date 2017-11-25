Gençlerbirliği oyuncusu İstiklal Marşı okunurken yan döndü
Gençlerbirliği'nden forma giyen Jailton, Osmanlıspor maçı öncesi okunan İstiklal Marşı sırasında yan dönerek herkesi şaşırttı. Jailton'un neden böyle davrandığı daha sonra anlaşıldı.
Süper Lig’in 13. haftasında Osmanlıspor ile Gençlerbirliği, Osmanlı Stadı’nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Osmanlıspor’un 2-0 kazandığı karşılaşma öncesi ilginç bir olay yaşandı. Gençlerbirliği’nde forma giyen Jailton, İstiklal Marşı okunduğu sırada yan döndü. Tüm takım arkadaşlarının bir yöne baktığı anda enteresan bir görüntü veren Jailton’un neden böyle davrandığı daha sonra anlaşıldı.
Jailton’un bayrağa saygıdan dolayı yan döndüğü belirtildi.