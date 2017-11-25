Gençlerbirliği oyuncusu İstiklal Marşı okunurken yan döndü

Gençlerbirliği'nden forma giyen Jailton, Osmanlıspor maçı öncesi okunan İstiklal Marşı sırasında yan dönerek herkesi şaşırttı. Jailton'un neden böyle davrandığı daha sonra anlaşıldı.

Süper Lig’in 13. haftasında Osmanlıspor ile Gençlerbirliği, Osmanlı Stadı’nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Osmanlıspor’un 2-0 kazandığı karşılaşma öncesi ilginç bir olay yaşandı. Gençlerbirliği’nde forma giyen Jailton, İstiklal Marşı okunduğu sırada yan döndü. Tüm takım arkadaşlarının bir yöne baktığı anda enteresan bir görüntü veren Jailton’un neden böyle davrandığı daha sonra anlaşıldı.

Ümit Özat: O taraftarlar arasında Ankaragücü taraftarı vardı galiba Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Ümit Özat, 2-0 kaybettikleri Osmanlıspor maçından sonra açıklamalarda bulundu ve kendisini protesto eden taraftarlara tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

Jailton’un bayrağa saygıdan dolayı yan döndüğü belirtildi.