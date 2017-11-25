Genç golcü Umut Bozok’tan bir sezon içinde 3’üncü hat-trick

Fransa 2'nci Lig'de Nimes forması giyen Türkiye U-21 Milli Takımı'nın golcüsü Umut Bozok, bir sezon içinde 3'üncü kez hat-trick yaptı.

2017-2018 sezonu öncesi 150 bin euro’ya Fransa Ulusal Lig ekibi Consolat Marsilya’dan Nimes’e transfer olan genç oyuncu Umut Bozok, bu sezon 2’nci Lig’de 15 maçta 13 gol atma başarısı gösterdi. Umut Bozok, Brest, Quevilly ve Bourg en Bresse maçlarında da 3’er gole imza atarak yıldızlaştı.

Enes Ünal ve Abdülkadir Ömür`ün ardından The Guardian`ın listesinde bir Türk daha! The Guardian, 2000 doğumlu futbolcular arasından gelecek vadeden 60 futbolcuyu bir listede derledi. Listeye giren tek Türk oyuncu ise Berke Özer oldu. Daha önce listede Enes Ünal ve Abdülkadir Ömür de yer almış ve derlemenin öngörüleri büyük oranda doğru çıkmıştı. İlgili Haberi Oku

GALATASARAY’IN DA GÜNDEMİNDE

Performansıyla Galatasaray’ın da gündemine gelen genç futbolcu, farklı yaş gruplarında da giydiği milli takım formasıyla 10 maçta 6 gol kaydetti. Henüz A Milli Takım seviyesinde oynamayan genç futbolcunun, Türkiye A Milli Takım ve Fransa A Milli Takım formalarını giyme olasılığı bulunuyor.