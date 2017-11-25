Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor yine şaşırtacak

Yaptığı taktiksel değişikliklerle eleştiri alan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Aytemiz Alanyaspor maçında da sürpriz bir karara imza atacak.

Sezonun ilk 8 haftasında 7 kez kazanıp rakipleri ile farkı açan Galatasaray, sonrasındaki 4 haftada ise kaybettiği 8 puan ile farkın erimesine engel olamadı. Ancak Medipol Başakşehir mücadelesinde seçtiği taktik ve gelen 5-1'lik hezimet ve kötü futbol teknik direktör Igor Tudor'un da topun ağzına gelmesine neden oldu. Hırvat teknik adam, takımını Aytemiz Alanyaspor maçına hazırlamaya çalışırken en büyük sıkıntısı ise Fernando'nun yokluğu oldu. Tudor’un kurduğu sistemin en kilit oyuncusu olan Sambacı, Aytemiz Alanyaspor maçında sahada olamayacak.

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Tudor, Aytemiz Alanyaspor maçında Fernando’nun yokluğunda savunmanın önünde sürpriz bir isme yer verecek. Vatan’da yer alan habere göre Tudor, Fernando’nun yokluğunu Denayer ile dolduracak. Savunmada Serdar'ın yokluğunda oynayan ancak eleştirilen Belçikalı, bu hafta yerini kart cezası biten Serdar'a bırakıyor. Ancak Tudor, Denayer'i ön liberoda da hafta boyunca denedi. Belçikalı'nın daha önce de burada oynamasını avantaja çevirmek isteyen Tudor, oyuncusunu da Fernando'nun yerine kullanmayı düşünüyor. Tudor’un bu bölge için aklındaki bir diğer isim ise Selçuk İnan…