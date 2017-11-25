Galatasaray taraftarıi Iasmin Latovlevici’yi ıslıkladı

Galatasaray taraftarı, Alanyaspor maçında sarı kırmızılı takımın sol beki Latovlevici'yi topu ayağına her aldığında ıslıkladı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’da forma giyen Iasmin Latovlevici, Aytemiz Alanyaspor maçında taraftarın protestosuyla karşılaştı.

Türk Telekom Stadyumu’nda Aytemiz Alanyaspor’u konuk eden sarı kırmızılı ekipte sezon başında transfer edilen sol bek Latovlevici, kötü performansı nedeniyle taraftarından tepki gördü.

Topu her ayağına aldığında tribünlerden ıslık sesleri yükselirken ilk yarıda kaleci Fernando Muslera’nın Latovlevici’nin yanına giderek kulağına bir şeyler söylediği görüldü.

Taraftarın tepkisine anlam veremeyen teknik direktör Igor Tudor ise Latovlevici’ye gelen tepkiler sonrasında ellerini iki yana açarak tepkisini dile getirdi.

Protestoların artması nedeniyle yedek kulübesine ‘Beni çıkartın’ işareti yapan Latovlevici, maçın 70. dakikasında yerini Martin Linnes’e bıraktı.

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