Fenerbahçe’de Aykut Kocaman Antalyaspor maçı öncesi kararsız

Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman, orta saha patlaması yaşıyor. Kocaman, Josef-Mehmet Topal ikilisinden memnun ancak Ozan, Alper ve Mehmet Ekici de 11'i zorluyor.

Spor Toto Süper Lig’de Demir Grup Sivasspor galibiyetiyle nefes alan Fenerbahçe’de iyileşen sakat oyuncular Aykut Kocaman’ı sevindiriyor. Bu hafta Antalyaspor deplasmanına gidecek olan sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Aykut Kocaman, Antalya’ya kalabalık ve bol alternatifli bir kadro götürecek.

Vatan’dan Ali Can’ın haberine göre Alper Potuk ve Mathieu Valbuena'nın iyileşmesiyle orta sahada oyuncu patlaması yaşayan sarı-lacivertlilerin bu bölgesine ciddi bir yığılma oldu. Mehmet Topal ve Josef De Souza'nın Demir Grup Sivas karşılaşmasındaki performansına da geçer not veren teknik heyet, bu haftaki kritik deplasmanda o bölgede rotasyona gitmek istemiyor. MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Doğuş 71-67 Khimki Moskova | THY Euroeleague 9. hafta THY Euroleague 9. hafta maçında Khimki Moskova'yı ağırlayan Fenerbahçe Doğuş, taraftarı önünde sahadan 71-67 galip ayrıldı. İlgili Haberi Oku

Valbuena’nın Antalya karşısında 11'de olması beklenirken bu durumda Aatif'a yeniden kulübe yolu görünecek. Sağda Dirar ve ortada yine Giuliano'nun oynamasına da kesin gözüyle bakılıyor. Kocaman, ön liberoda değişiklik yapmak istemese de Ozan, Alper ve Mehmet Ekici'nin 11'i zorladıkları öğrenildi.

Karşılaşmanın gidişatına göre bu üç oyuncudan en az ikisini ikinci yarıda oyuna sürecek olan Aykut Hoca, kademe hatalarından dolayı pozisyona neden olan Skrtel'i kesip cezasını tamamlayan Neto ile mücadeleye başlayacak.

(VATAN)