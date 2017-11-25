Evkur Yeni Malatyaspor’dan Beşiktaş’a pankartlı destek
Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş’ı konuk eden Evkur Yeni Malatyaspor’da futbolcular maç öncesi ısınmaya pankartla çıkarak siyah-beyazlılara Şampiyonlar Ligi’nde başarı diledi.
Süper Lig'in 13. haftasında Malatya deplasmanına çıkan Beşiktaş'a Malatyaspor’lu futbolculardan destek geldi.
Şampiyonlar Ligi G grubu 5. maçında Porto ile 1-1 berabere kalarak bir maç önceden bir üst tura çıkmayı garantileyen Beşiktaş’a Malatyaspor’lu futbolcular destek verdi.
Mücadele öncesi ısınmaya “Gururumuz Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi 2. Turu'nda başarılar dileriz” pankartıyla çıktı. Sarı-kırmızılı futbolcular, sahaya çıktıkları pankart sebebiyle iki takım taraftarlarınca alkışlandı.