Evkur Yeni Malatyaspor’dan Beşiktaş’a pankartlı destek

Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş’ı konuk eden Evkur Yeni Malatyaspor’da futbolcular maç öncesi ısınmaya pankartla çıkarak siyah-beyazlılara Şampiyonlar Ligi’nde başarı diledi.

Süper Lig'in 13. haftasında Malatya deplasmanına çıkan Beşiktaş'a Malatyaspor’lu futbolculardan destek geldi.

Şampiyonlar Ligi G grubu 5. maçında Porto ile 1-1 berabere kalarak bir maç önceden bir üst tura çıkmayı garantileyen Beşiktaş’a Malatyaspor’lu futbolcular destek verdi.

Mücadele öncesi ısınmaya “Gururumuz Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi 2. Turu'nda başarılar dileriz” pankartıyla çıktı. Sarı-kırmızılı futbolcular, sahaya çıktıkları pankart sebebiyle iki takım taraftarlarınca alkışlandı.

Beşiktaş`ta, Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi Pepe sakatlandı Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Pepe, Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi ısınma hareketleri yaparken sakatlandı. Maça ilk 11'de başlamaya hazırlanan Pepe kadrodan çıkartılırken, yerine Necip sahada görev aldı. İlgili Haberi Oku