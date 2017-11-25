CANLI ANLATIM | Evkur Yeni Malatyaspor – Beşiktaş | Beşiktaş’ın 11’i

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Zorlu karşılaşmanın görüntülü canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor’a konuk oluyor. Hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde grubunu lider bitirmeyi garantileyen siyah-beyazlılar, geçen hafta Vodafone Park’ta Akhisarspor karşısında alınan 0-0’lık beraberliğin ardından galibiyet elde etmek istiyor. Zorlu karşılaşmanın görüntülü canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Süper Lig’de 13. hafta maçları öncesi Beşiktaş 22 puan ve averajla 3., Evkur Yeni Malatyaspor ise 14 puanla 13. sırada bulunuyor. Evkur Yeni Malatyaspor ile lig tarihinde ilk kez karşılaşan Beşiktaş, deplasmandaki mücadeleye üç savunma oyuncusundan yoksun çıkıyor. Teleset Mobilya Akhisarspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Dusko Tosic ve Gary Medel’in yanı sıra cezası devam eden Caner Erkin, Malatya’da forma giyemiyor.

Beşiktaş`tan Avrupa`ya ders Şampiyonlar Ligi'nde namağlup gruptan çıkmayı garantileyen Beşiktaş, harcadığı düşük bonservis bedelleri ile dikkat çekiyor. Az maliyetle Avrupa'da yarışmacı bir takım yaratan Beşiktaş, bu alanda rakiplerine adeta ders veriyor. İlgili Haberi Oku

Siyah-beyazlılarda, savunmanın ortasında Pepe’nin yanında Matej Mitrovic’in oynaması bekleniyor. Bu sezon forma şansı bulamayan genç stoper, ligde tek maçta görev aldı. Hırvat oyuncu, ligin 4. haftasındaki Kardemir Karabükspor maçının 71. dakikasında Alvaro Negredo’nun yerine oyuna dahil oldu. Tarihinde ilk kez Beşiktaş ile karşılaşan Malatya temsilcisinde, sakatlıkları geçen Eren Tozlu ve Azubuike Okechukwu ile kart cezası sona eren Khalid Boutaib’in, forma giymesi bekleniyor. Rahman Buğra Çağıran’ın ise tedavisine devam ediliyor.

EVKUR YENİ MALATYASPOR – BEŞİKTAŞ

STAT: Yeni Malatya

HAKEM: Bülent Yıldırım

SAAT: 16.30

EVKUR YENİ MALATYASPOR: (Muhtemel) Ertaç, Chebake, Yalçın, Sadık, Cissokho, Murat, Pereia, Azubuike, Aytaç, Adem, Boutaib

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Mitrovic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk