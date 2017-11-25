EuroLig: 1-FIBA:0

FIBA'nın kendi başarısızlığını gölgeleyerek, EuroLig'in başarısına zarar verebilmek için milli maç takvimini “Takımlar kendi seyircileri önünde oynayamıyor, seyircisi ile buluşamıyor” bahanesi ile değiştirmesi sonucu, kaybeden basketbol oldu. Bu kavganın sürekli mağlubu olacağını göremeyen FIBA, ilk maçı 1-0 kaybetti.

Milli maçların sezon ortasında oynatılması sonucu öncelikle NBA'de oynayan birçok yıldız, sonra da EuroLig'de oynayan onlarca üst düzey basketbolcu kendi seyircisi ile buluşamadı!

Federasyonumuz 2023 Dünya Kupası ev sahipliği adaylık başvurusunu mali nedenleri öne sürerek geri çekti. Ardından Rusya da çekildi. Bu tip organizasyonların zarar ettiği malum. Ülkemiz işin maliyetine bakmadan; turuncu topun zıplatıldığı, büyük-küçük demeden tüm organizasyonlara talip olarak yıllarca FIBA'yı finanse etti. Son kararı alanları kutlarım, büyük bir yanlıştan dönüldü. Gerekçesi farklı açıklansa da altında FIBA'nın federasyonları zor durumda bırakmasının yattığını düşünüyorum. Bu kararla 2023'teki şampiyonanın Avrupa'da oynanamayacağı kesinleşti. FIBA, büyük ihtimalle Uzakdoğu'da oynanacak maçların Avrupa'daki reyting kaybını düşünse iyi eder.

Milli takımımıza gelince… İyi başlamadığı maçta özellikle Göksenin ve Doğuş'un savunmaya getirdiği enerji ile toparlanıp, Melih'in fantastik şutları ile seyircimizi de oyuna dahil ederek kazanmayı bildi. Bu maçla birlikte gördük ki Sertaç, Göksenin, Metecan ve Metin, tecrübeli Melih, Barış ve Semih ile birlikte tüm tartışmalara rağmen bayrağımızı hep yukarıda dalgalandıracaklar…

Fenerbahçe ise Khimki karşısında üstün oynadığı maçta çok zorlandı. Özellikle son çeyrekteki 5 top kaybı az kalsın maç kaybettirecekti. Oyun kurucu mevkiinde sıkıntıları varken bir de Sloukas'ın olmamasından çok etkilendiler. 4 oyuncusu 30 dakika ve üzeri süre alan Fenerbahçe'de geniş rotasyonu düşük performanslar neticesinde kullanamıyor olmak problem yaratmasına rağmen, önemli maçı kazanmasını bildiler.