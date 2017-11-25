Erol Bulut: “Güzel futbol ortaya koyduk”

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, son haftalarda takımının güzel futbol ortaya koyduğunu ifade etti.

Süper Lig'de oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının ardından, iyi bir mücadele sergilediklerini ifade eden Bulut, “Bugün de kaliteli bir Beşiktaş’ın karşısında çok net pozisyonlarımız var. 90 dakikada boyunca güzel mücadele eden ve gol pozisyonlarına giren bir takımımız vardı. Maalesef yakaladığımız pozisyonları gole çeviremiyoruz. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Tabii önümüzdeki maçlar böyle devam etmeyecek. Goller en kısa zamanda yeniden gelecek ve çok iyi yerlere geleceğiz” dedi.

Maçın sonlarına doğru pozisyon bulup maçı kazanmak istediklerini belirten Bulut, “Ancak olmadı ve sahadan berabere ayrıldık” diye konuştu. Şenol Güneş: 3 puanlık isteğimizi sahaya yansıtamadık Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, 0-0 berabere kaldıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçından sonra açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku