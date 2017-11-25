CANLI ANLATIM | Galatasaray – Aytemiz Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 13.haftasında lider Galatasaray evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Kritik karşılaşmayı SKOR farkıyla canlı olarak takip edebilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig’in 13.haftasında lider Galatasaray evinde Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda en yakın takipçisi Medipol Başakşehir’e 5-1 mağlup olarak ağır bir yara alan Aslan, Türk Telekom Stadı’nda sürprize izin vermek istemiyor. Bu sezon evinde hiç maç kaybetmeyen sarı kırmızılılar Feghouli ve Fernando’dan yoksun çıkacağı mücadelede seriyi devam ettirmek istiyor. Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmayı dakika dakika SKOR farkıyla takip edebilirsiniz…

İŞTE İLK 11’LER:

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici, Tolga, Selçuk, Ndiaye, Belhanda, Garry Rodrigues, Gomis

Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Fofana, Sackey, Efecan, Emre Akbaba, Maniatis, Mbilla

Hüseyin Göçek’in yöneteceği mücadelede Aytemiz Alanyaspor adına en büyük eksik sakatlığı devam eden Vagner Love… Süper Lig’de 26 puana sahip Galatasaray averajla Medipol Başakşehir’in önünde lider durumda bulunurken, Aytemiz Alanyaspor ise 17 puanla 10. sırada yer alıyor.

FEGHOULİ VE FERNANDO YOK

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmada iki önemli futbolcusundan yararlanamayacak. Trabzonspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan 3 maç ceza alan Sofiane Feghouli, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir maçlarının ardından Aytemiz Alanyaspor müsabakasında da forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Fernando Reges de maç kadrosunda yer almıyor.