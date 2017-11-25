Beşiktaş’tan Avrupa’ya ders

Şampiyonlar Ligi'nde namağlup gruptan çıkmayı garantileyen Beşiktaş, harcadığı düşük bonservis bedelleri ile dikkat çekiyor. Az maliyetle Avrupa'da yarışmacı bir takım yaratan Beşiktaş, bu alanda rakiplerine adeta ders veriyor.

Şampiyonlar Ligi’nde grubunu lider bitirmeyi garantileyen Beşiktaş harcadığı bonservis bedeliyle rakiplerine adeta ders verdi. Siyah beyazlılar ilk 11’de forma giyen Adriano, Quaresma ve Tolgay için bonservis ücreti verdi. Devler Ligi'nde 5 maç sonunda son 16 biletini kapan Beşiktaş, 8 grubun liderleri arasında 6.4 milyon Euro'yla (30 milyon TL) en az maliyetle kadro kuran takım oldu. İlk 11'inden sadece Adriano, Quaresma ve Tolgay'a bonservis bedeli ödeyen, Talisca'yı da kiralayan Kartal, bu alanda zirvede bulunan ekiplere adeta ders verdi.

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Kupa 1'de; Porto, RB Leipzig ve Monaco'nun yer aldığı G Grubu'nda 5 maç sonunda 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 11 puan toplayan Siyah-Beyazlılar, ikinci tur biletini kapmıştı. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan Kara Kartal, 8 gruplu Devler Ligi'nde en az maliyetle 11 kuran takım oldu.

Geçen yıl Adriano'yu Barcelona'dan 2.3 milyon Euro karşılığında alan, Ricardo Quaresma'yı da 2015'te Porto'dan 1.2 milyon Euro'ya renklerine bağlayan Kartal, Tolgay Arslan'ı ise 2015'te Hamburg'tan 450 bin Euro'ya transfer etmişti. Bu 3 isme ek olarak Anderson Talisca'yı da 2.5 milyon Euro karşılığında Benfica'dan kiralayan Beşiktaş, ilk 11'indeki diğer 7 ismi bonservis ödemeden transfer etti.

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En pahalı kadro PSG’de!

Sezon başında Katalan devi Barcelona'dan Neymar Junior'u renklerine bağlayan Paris Saint-Germain, Brezilyalı futbolcu için 222 milyon Euro ödemişti. B Grubu'nda 5 maçın sonunda 15 puanla lider konumda bulunan Fransız temsilcisi, ek olarak 180 milyon Euro karşılığında Kylian Mbappe'yi Monaco'dan kadrosuna katmıştı.

Sadece bu 2 transferle 400 milyon Euro barajını aşan PSG, ilk 11'ine yaptığı 616.9 milyon Euro'luk harcamayla bu alanda Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bütün lider takımlara fark attı. Lig 1 ekibinin ardından bu alanda ikinci sırayı 454 milyon Euro'yla Manchester City kaptı. Üçüncü ise 315.6 milyon Euro'yla Manchester United oldu.