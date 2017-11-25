Beşiktaş’ta, Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi Beşiktaş’ta üst üste sakatlıklar

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Pepe, Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi ısınma hareketleri yaparken sakatlandı. Maça ilk 11'de başlamaya hazırlanan Pepe kadrodan çıkartılırken, yerine Necip sahada görev aldı. Ancak ikinci yarıda sakatlanan Necip de oyundan çıkmak durumunda kaldı.

Beşiktaş'ın Portekizli savunma oyuncusu Pepe, Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi ısınırken sakatlanarak, kadrodan çıkarıldı. Pepe’nin yerine 11’de başlayan Necip Uysal da ikinci yarıda sakatlandı.

Beşiktaş'a Malatya deplasmanında kötü haber geldi. Maç öncesinde ısınmaya çıkan siyah-beyazlılarda deneyimli savunmacı Pepe, adalesinden sakatlanarak kadrodan çıkartıldı.

Tecrübeli defans oyuncusunun yerine Necip Uysal’ın ilk 11’de başladı ancak maçın 73. dakikasında Necip Uysal da sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Uysal’ın yerine oyuna giren 1997 doğumlu Fatih Aksoy ligde ilk kez bir maçta görev almış oldu.