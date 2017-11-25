Ankaragücü Kulübü’nden Ümit Özat’a sert tepki

Ankaragücü Kulübü, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'ın, "Gençlerbirliği kültüründen bahseden insanlar küfür etmezler. Galiba o taraftarların içinde Ankaragücü taraftarları var" açıklamalarını kınadı.

“Talihsiz açıklama adına kamuoyuna duyuru” başlığıyla paylaşılan açıklamada kulübün ifadeleri şöyle;

“Kulübümüzde kısa bir dönem hasbelkader, teknik direktörlük görevinde bulunan ve şuan dost ve kardeş kulübümüz Gençlerbirliği Spor Kulübünün başarısı için çalışması gereken zavallı, her zaman olduğu gibi asli görevini unutup başka bir camiaya çamur atma geleneğini devam ettirmektedir.

Osmanlıspor mağlubiyeti sonrası maç esnasında kendisini istifaya davet eden Gençlerbirliği taraftarlarını “bunlar Ankaragücü taraftarları” diyerek görmezden gelen ve başarısızlığını büyük Ankaragücü taraftarlarına iftira atarak örtmek isteyen malum şahsı, bu çirkin davranışından dolayı kınıyor ve kendisine tavsiyelerde bulunmak istiyoruz;

MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği spor kulüpleri, ezeli rakip, ebedi dosttur! Malum şahsın çirkin iftiraları asla ve asla iki kulübün arasındaki dostluğa zarar veremeyecektir. MKE Ankaragücü taraftarları, İlhan Cavcav sezonunda merhum İlhan Cavcav’ın aziz hatırası adına Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün başarısından başka hiç bir şeyi temenni etmemektedirler. Bir başka kulübün aldığı sonuçlarla ilgili hiç bir tasarrufta da bulunmamaktadırlar. Mevzu bahis şahıs başta kendisiyle olmak üzere, çevresi, camiası ve yöneticileri ile barışık olup, Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün başarısı için çalışmalı, başarısızlığını örtmek için başka bir camianın taraftarlarına iftira atmamalıdır.

Türk futbolunun geçimsiz antrenörünün yaptığı bu talihsiz açıklamayı kınıyor, bu talihsiz açıklamanın taktirini Gençlerbirliği camiasına bırakıyoruz.”

Ümit Özat: O taraftarlar arasında Ankaragücü taraftarı vardı galiba Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Ümit Özat, 2-0 kaybettikleri Osmanlıspor maçından sonra açıklamalarda bulundu ve kendisini protesto eden taraftarlara tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku