Acun Ilıcalı, Survivor 2018’de yarışacak 3 ismi daha açıkladı!

Tv8'in sahibi yapımcı Acun Ilıcalı, 'Survivor 2018' All Star yarışması kadrosunda yer alacak 3 ismi daha sosyal medya hesabından açıklayarak başarılar diledi. İşte o 3 isim ve Acun Ilıcalı'nın paylaşımı....

Milli atletler Nagihan Karadere, Merve Aydın ve Sema Aydemir, Turabi Çamkıran ve .'Survivor 2013'te yer alan şarkıcı Murat Ceylan'ın ardından ‘Survivor 2018'in All Star kadrosuna katılacak üç yarışmacı daha belli oldu. Bu isimler Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıççı, Hakan Hatipoğlu.

“BAŞARILAR DİLERİM”

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Survivor2018 All Star kadrosuna 3 isim daha dahil oldu; Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıççı, Hakan Hatipoğlu. Üçüne de başarılar dilerim” notunu yazdı.

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