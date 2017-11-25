Rıdvan Dilmen: Tudor ‘hepsi hasta bunların’ dese haklı

NTVSpor yorumcusu Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen NTVSpor’da yayınlanan %100 Futbol programında, Galatasaray’ın Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Igor Tudor ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Rıdvan Dilmen’in açıklamaları…

Ciddi bir travma vardı. Futbol tarihinde 5 veya 6 yediği 5-6 maçı varmış Galatasaray’ın. Tudor’un en büyük şanssızlığı Fatih Terim’in milli takım hocası olmamasıdır. Bu sadece Tudor ile ilgili bir şey değil. Haklı olarak bu yıldızlarda Fatih Terim’in payı büyüktür. Adı Tudor da olsa Mancini de olsa Fatih Terim’in ismi olacaktır orada.

Tudor’a hep süre koyarız biz. Alanya ve Beşiktaş maçlarından sonra kaybederse gidecek filan diye… Diyelim ki Beşiktaş Galatasaray’ı 3-0 yendi. Biz ne diyeceğiz? Bizim ne diyeceğimizden çok Cenk Ergün ve Dursun Özbek’in ne diyeceği önemli.

‘NDİAYE’Yİ BEĞENMEM AMA BUGÜN BEĞENDİM’

Demeçlere baktığımda geçen haftaki kriz toplantısından sonraki açıklamaları son derece duyarlı. 5-1 travmasını atlatacak hamleler, akıllı bir açıklamaydı. Bir futbol takımı için en büyük silah Vagner Love. Ben buradayım diyor. Yüksek tempoyla başlayacağı belliydi Galatasaray’ın. Ndiaye’yi beğenmem ama bugün beğendim. Belhanda savunma arkasına 1 numaralı top atan oyuncu. Eksikleri bayağı var. Onun dışında görevini yapmaya çalıştı oyuncular.

‘NE BİÇİM MEMLEKET BURASI’

Ben Tudor’um mesela. Bu takım lider ve hemen gündeme Ayhan Akman geliyor. “Evime gittim, puan durumu önümde. 6 puan fark oldu. Fenerbahçe ile maçım fazla ama 9 puan öndeyim. Hepsi hasta bunların ya. Ne biçim memleket burası. Ne yapayım ben uzaya mı çıkayım.” demekte haklı mı? Haklı… Tudor eve gidince, ‘Beşiktaş ile 6 puan fark var, ilk yarıyı da muhtemelen lider bitireceğim, bunlar hasta mı, başta da Rıdvan olmak üzere’ demekte haklı mı?

‘LİDER BİTİRME İHTİMALİ ÇOK FAZLA’

Bizim için 10 üzerinden 10 demek değildir bu elbette. Üç büyüklerin birbirleri arasında oynadıkları maçlara baksak lider Fenerbahçe’dir. Şampiyonluğa bak yok. Beşiktaş da ligde büyük maç kazanamadı. 4 hafta kaldı. 4 hafta sonunda oynayacağı bir Beşiktaş deplasmanı var bir de Malatya’ya gidecek. Lider bitirme ihtimali çok yüksek.

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