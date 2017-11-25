2017 IAAF Atletizm Ödülleri sahiplerini buldu

2017 IAAF Atletizm Ödülleri, Monaco'da yapılan törenle sahiplerini buldu. Erkeklerde Katarlı atlet Mutaz Essa Barshim, kadınlarda ise Belçikalı Nafissatou Thiam yılın atleti ödülüne layık görüldü.

SKOR DIŞ HABERLER / Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’nin (IAAF) düzenlediği 2017 IAAF Atletizm Ödülleri, Monaco’da sahibini buldu. Katarlı atlet Mutaz Essa Barshim erkeklerde, Belçikalı Nafissatou Thiam ise kadınlarda yılın atleti ödülüne layık görüldü.

26 yaşındaki yüksek atlamacı Barshim, 2.35 metre ile başladığı sezonu 2.40 metrelik dereceyle tamamlarken Elmas Ligi ve Londra’daki 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası da dahil olmak üzere katıldığı 11 şampiyonanın tamamından galip ayrıldı. Bersham üst üste 5 yıl 2.40 metre ve üzeri atlayan ilk atlet oldu.

Geçen yıl kadınlarda Yükselen Yıldız ödülünün sahibi olan 23 yaşındaki heptatlet Thiam ise Avrupa salon şampiyonu ve dünya şampiyonu olduğu sezonu bu prestijli ödülle noktalamış oldu. Bu yıl IAAF Combined Events Challenge’de 7013 puan toplayan Thiam bu derecesiyle heptatlonda tüm zamanların en yüksek üçüncü puanını elde etmeyi başarmıştı. NBA`de Ömer Aşık parkelere geri döndü New Orleans Pelicans seriye bağladı Yakalandığı bakteriyel hastalık nedeniyle şubat ayından beri forma giyemeyen Ömer Aşık, parkelere döndü. New Orleans Pelicans'ın deplasmanda Phoenix Suns'ı 115-91 yendiği maçta 11 dakika sahada kalan Ömer, 6 sayı kaydetti. İlgili Haberi Oku

Diğer ödüller:

Kadınlar Yükselen Yıldız: Yulimar Rojas (Üç adım atlama)

Erkekler Yükselen Yıldız: Karsten Warholm (400 metre engelli)

Başkanlık Ödülü: Usain Bolt

En İyi Antrenör: Anna Botha

‘Atletizmde Kadınlar’ Ödülü: Cherry Alexander

Yılın En İyi Atletizm Fotoğrafı: Paul Sanwell