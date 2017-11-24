UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın oyuncusu Cristiano Ronaldo

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci maçlar sonunda haftanın futbolcusu Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasında beşinci haftanın geride kalmasının ardından haftanın futbolcusu da belli oldu. H Grubu’nda Real Madrid’in deplasmanda APOEL’i 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol, 1 asistle mücadeleyi tamamlayan Ronaldo, UEFA’nın resmi sitesinden yapılan oylamada yüzde 43 oy alarak Devler Ligi’nde beşinci haftanın en iyisi seçildi.

Aynı zamanda Cristiano Ronaldo, 2017’de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 18 gole ulaşarak, ‘Şampiyonlar Ligi’nde bir takvim yılında en fazla gol atan futbolcu’ rekorunu da kırmıştı. Paris’in Celtic’i 7-1 mağlup ettiği maçta iki gol bir asistle oynayan Neymar, yüzde 28 oyla ikinci sırada yer aldı. Üçüncülüğü ise Bayern Münih’ten Robert Lewandowski ile Chelsea’den Eden Hazard paylaştı.

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