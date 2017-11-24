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Letonya maçında sakatlanan Semih Erden hastaneye kaldırıldı

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında Letonya ile karşılaşan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Semih Erden sakatlanarak maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı.
20:0624 Kasım 2017
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Letonya maçında sakatlanan Semih Erden hastaneye kaldırıldı

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın yıldızı Semih Erden, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında Letonya ile oynanan maçta sakatlandı.

Sol dizinden sakatlanan Beşiktaş Sompo Japan’ın yıldız pivotu kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya’yı 85-73 mağlup etti.

19 Kasım 2017 Milli sporcular dünyanın her yerinde FIBA'nın koruması altında FIBA, dünya çapındaki yeni sigortasını, milli takım oyuncularını kapsayacak şekilde genişleterek artırdı. İlgili Haberi Oku

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Semih Erden
Son güncelleme: 21:13 | 24.11.2017
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