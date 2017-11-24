Letonya maçında sakatlanan Semih Erden hastaneye kaldırıldı
2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında Letonya ile karşılaşan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Semih Erden sakatlanarak maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın yıldızı Semih Erden, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında Letonya ile oynanan maçta sakatlandı.
Sol dizinden sakatlanan Beşiktaş Sompo Japan’ın yıldız pivotu kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya’yı 85-73 mağlup etti.
Son güncelleme: 21:13 | 24.11.2017