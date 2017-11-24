Şenol Güneş’ten Evkur Yeni Malatyaspor maçı için rotasyon hazırlığı! İlk 11’de sürpriz

Süper Lig'in 13. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta rotasyon hazırlığı var. Teknik direktör Şenol Güneş, yedek kulübesinde unutulan Mitrovic'i sahaya sürmeye hazırlanıyor

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