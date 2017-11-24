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Şenol Güneş’ten Evkur Yeni Malatyaspor maçı için rotasyon hazırlığı! İlk 11’de sürpriz

Süper Lig'in 13. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta rotasyon hazırlığı var. Teknik direktör Şenol Güneş, yedek kulübesinde unutulan Mitrovic'i sahaya sürmeye hazırlanıyor
21:4024 Kasım 2017
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Şenol Güneş’ten Evkur Yeni Malatyaspor maçı için rotasyon hazırlığı! İlk 11’de sürpriz

Spor Toto Süper Lig 13. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta mücadelenin hazırlıkları tamamlandı.

beİN Sports’ta yer alan habere göre; Galatasaray derbisi öncesinde puan kaybı yaşamak istemeyen teknik direktör Şenol Güneş’in, Gary Medel ve Dusko Tosic’in yokluğunda Mitrovic’e forma vermesi bekleniyor.

Öte yandan siyah beyazlılarda Ryan Babel ve Oğuzhan Özyakup, sarı kart görmeleri halinde Galatasaray derbisinde forma giyemeyecekler.

Bu sezon Süper Lig’de sadece 1 maçta forma giyen Tosic, Karabükspor maçında Alvaro Negredo’nun yerine oyuna dahil olmuş ve 19 dakika sahada kalmıştı.

24 Kasım 2017 12 yıl aradan sonra Malatya'ya gelen Beşiktaş'a coşkulu karşılama Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş kafilesi, Malatya'ya geldi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
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