Robinho’ya tecavüzden 9 yıl hapis cezası!

Atletico Mineiro forması giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Robinho, 2013'te Milan'da forma giyerken Arnavutluk uyruklu bir kadına tecavüz eden 6 kişiden biri olduğu gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Brezilya’nın ve dünya futbolunun bir dönem en önemli yıldızlarından biri olarak gösterilen Robinho, Milan’da oynadığı dönemde 22 yaşında Arnavutluk uyruklu bir kadına tecavüz eden 6 kişiden biri olduğu gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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İtalya’da 22 Aralık 2013’te gerçekleştirildiği belirtilen olayla ilgili yapılan incelemeler sonucunda Milano mahkemesinden hakim Mariolina Panasiti, Brezilyalı futbolcuya 9 yıl hapis cezası verdi. Olaya karışan diğer beş kişi ise henüz belirlenemediği için haklarında dava açılamadı. Mahkemeye katılmayan Robinho, avukatları aracılığı ile suçsuz olduğunu iddia etti. Robinho’nun avukatı, yerel mahkemede savunmalarını yaptıklarını, bundan sonra Brezilyalı futbolcunun her türlü hukuksal yola başvuracağını ve temyize gideceklerini açıkladı.

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Robinho’nun karara iki kez itiraz etme hakkı bulunuyor. İtalya’da temyiz süresi tamamlanana kadar cezalar uygulanmıyor. Brezilya’nın kendi vatandaşlarını başka ülkelere iade etmemesinden dolayı Robinho, ancak ülke dışına çıktığı zaman tutuklanabiliyor.

Macnhester City’de forma giydiği dönemde de yine bir tecavüz suçlamasıyla karşılaşan ancak hakkındaki dava düşen 33 yaşındaki yıldız futbolcu, şu sıralar ülkesi Brezilya’da Atletico Mineiro forması giyiyor.