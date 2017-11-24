Robin van Persie’nin paylaşımı olay oldu

Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyip büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olan fakat sürekli sakatlanan Robin van Persie, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla taraftarlardan tepki topladı.

Fenerbahçe taraftarları ile Robin van Persie arasındaki buzlar erimiyor.

Sarı-lacivertli takımda 3.sezonunu geçiren fakat toplamda sadece 1 sezon edecek kadar maça çıkan Hollandalı futbolcunun sakatlık problemi bir türlü bitmiyor.

Eylül ayından beri forma giyemeyen van Persie’nin hareketleri, Fenerbahçe taraftarının iyice gözüne batmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde maç esnasında tribünlerde oturup çay içen ‘Uçan Hollandalı’, bu sabah Twitter’dan bir paylaşımda bulundu.

Robin van Persie, çektiği sahil fotoğrafını, ‘İstanbul’da güzel bir sabah’ notu ile paylaştı.

Bu rahat tavır Sarı-lacivertli taraftarlardan kısa sürede tepki topladı.

İşte Robin van Persie’ye gelen tepkiler…

Reis şu hayatta beni senin kadar üzen, hayal kırıklığına uğratan olmadı varya. Bilsen kendinden soğursun… — Fenerbahçe Scout (@fenerbahceSCT) 24 Kasım 2017

Seninde öğretmenler günün kutlu olsun reis bize yatarak para kazanmayı öğrettiğin için — Hüseyin Ak (@16huseyin07) 24 Kasım 2017

Foto çekerken sakatlanma dikkat et. — (@yekfener) 24 Kasım 2017

SAKIN DENİZE DÜŞÜP SAKATLANAYIM DEME SAKIN — SariKanaryam (@TamBesiktasli) 24 Kasım 2017

Morgda havalar nasıl — goldado (@esraliee) 24 Kasım 2017

Son Dakika!: Rvp kahvaltı yaparken boğaz kaslarında zorlamaya dayalı yırtık oluştu… — Bulut Gürsoy (@bulutgursoy) 24 Kasım 2017

Biz: Akşama çerez alam euroleauge izleyem mutlu olam Persie: Paylaşım yapam kendimi hatırlatam taraftarın moralini bozam — Hajko Tunadovic (@hasantunafb) 24 Kasım 2017

Amma gezdin :) şu enerjinin yarışını takım için harcasaydın şimdi ilk onbirdeydin :) — metin dirim (@metindirim) 24 Kasım 2017

Sevmiştik sevdalanmıştık ama artık bitmiş kolonya şişesine yeniden doldurulan kolonya gibisin eski kokuyu veremezsin. — Corleone (@GENCprof_) 24 Kasım 2017

Abicim bıktık senin manzara paylaşmandan artık biraz gol atsan da bizde gol videolarını paylaşsak İstanbula manzara çekmeye geldiysen delikanlı gibi söylede bizde yeni yatacak oyuncular almak için uğraşalım. — Mustafa Kemal DEMİR (@MKEMALDEMlR) 24 Kasım 2017

Dikkat et kayıp sakatlanma — Özcan Yıldız (@ozcanov33) 24 Kasım 2017

Tatil için güzel bir şehir gerçekten… — Kemal Yıldırım (@kyildirim1907) 24 Kasım 2017

Güzel İstanbul sabahında sakatlanmak çok hoş — BC (@canbolatberk) 24 Kasım 2017

Lan kalk idmana git. 3 aydır yoksun ortalıklarda. Samandıra güvenliğine ismimi ver geçirirler — miracle (@miracalev53) 24 Kasım 2017

Manzara sakatlanır mazallah.. — Gizli Totemci (@1907miMecnun) 24 Kasım 2017

Reis burası istinye devlet değil mi ya :d — Emre Cira (@Emrecira7) 24 Kasım 2017

Duydun primi canlandın dede — Birkan Çelik (@BrkannCLK) 24 Kasım 2017

3 dönüm bostan yan gel oğlum osman . Ne demek olduğunu merak edersen birini tercüme ettirirsin — BURΛK YONTΛRKOL ‏ (@burakyont) 24 Kasım 2017

Kral emekliliğin tadını çıkarıyor — Mehdi Taouil (@MehdiTaouil) 24 Kasım 2017

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