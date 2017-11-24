Potada kaos günü!

A Milli Basketbol Takımı, 2019 Dünya Kupası yolunda ilk sınavını Letonya önünde Bursa’da verecek. Euroleague’de ise 3 maç var. Fenerbahçe, Khimki’yi ağırlayacak.

FIBA ile Euroleague arasında yaşanan çekişme yüzünden bölünen Avrupa basketbolu, bugün iki farklı heyecan yaşayacak. 2019 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde grup maçları bugün başlarken, Euroleague'de de üç maç oynanacak. A Milli Takımımız, elemelerde B Grubu'ndaki ilk maçında Letonya ile karşılaşacak. Bursa TOFAŞ Spor Salonu'ndaki mücadele 19.00'da başlayacak. Fenerbajçe ise Euroleague'in 9. haftasında Khimki'yi konuk edecek. Maç 20.45'te başlayacak. Euroleague'de Panathinaikos-Real Madrid, Unicaja-CSKA maçları da var.

Türk oyuncuların yanı sıra İspanyol, Rus ve Yunan oyuncuların da bir kısmı milli takımlarında, bir kısmı kulüplerinde olacak. Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe Euroleague'de sınav verirken Ay-Yıldızlı formayı giyecek.

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2019’DA FARKLI STATÜ

2019 Dünya Kupası elemelerinde ülkeler, A ve B klasmanlarına ayrılacak. Avrupa'daki A klasmanında 32 ülke, 4'erli 8 grupta yer alıyor. İlk turda ilk 3'e girenler, 6'şarlı ikinci tur gruplarına yükselecek. İkinci turda gruplarını ilk 3 sırada bitirecek ekipler, Çin vizesi alacak.