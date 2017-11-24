Pistorius’un cezası 13 yıla çıktı

Güney Afrikalı paralimpik atlet Oscar Pistorius, sevgilisi Reeva Steenkamp'ı öldürmekten yargılandığı davada 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Savcının cezayı az bulması sonrası gittiği temyiz mahkemesi, Pistorius'un cezasını 13 yıl 5 aya çıkardı.

Birlikte yaşadığı Reeva Steenkamp’ı 2013 yılında silahla öldürmekten yargılandığı davada 6 yıl hapis cezası alan Güney Afrikalı paralimpik atlet Oscar Pistorius’un cezası 13 yıl 5 aya çıkarıldı. Yerel mahkemede 15 yıl hapis istemiyle yargılanan Pistorius, 10 ay cezaevinde yattıktan sonra 2015 yılının Ekim ayında ev hapsine geçmişti. Bu arada davası devam eden Pistorius, mahkeme tarafından 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yattığı süre de göz önüne alınan Pistorius’un cezası 5 yıla indirilmişti. Öldürülen Reeva Steenkamp’ın ailesi ile birlikte dünya kamuoyundan da cezanın az olduğu şeklinde tepki çeken karar, Savcı Andrea Johnson tarafından ‘Ceza, suçun ağırlığını yansıtmalı’ gerekçesiyle temyiz mahkemesine taşınmıştı.

Oscar Pistorius intihar teşebbüsünde bulundu Ampute atlet Oscar Pistorius, sevgilisini öldürmek suçundan bulunduğu hapishanedeki hücresinde bileklerini keserek intihar teşebbüsünde bulundu. İlgili Haberi Oku

Güney Afrika Temyiz Yüksek Mahkemesi, Pistorius’un davasında sonuca vardı. Oscar Pistorius’un yer almadığı duruşmada cezayı arttıran temyiz mahkemesi, 31 yaşındaki eski atletin 13 yıl 5 ay hapis yatmasına karar verdi. Pistorius ve Steenkamp aileleri, verilen 13 yıl 5 aylık hapis kararı hakkında herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı.

Pistorius, Steenkamp’ı eve girmeye çalışan bir hırsız zannedip öldürdüğünü söylemişti. Reeva Steenkamp, tuvaletteyken başına isabet eden üç kurşunla yaşamını yitirmişti.