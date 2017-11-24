Muslera’ya ağır fatura!

Galatasaray’ın duran toplardan çok gol yemesi üzerine kaleci antrenörü Fadıl Koşutan, Muslera'ya ekstra idman yaptırması için görevlendirildi. Savunma oyuncuları da Tudor’un kontrolünde...

Süper Lig'de geride kalan 12 haftada kalesinde 14 gol gören, bunlardan 7'sini duran toplardan yiyen Galatasaray'da yeni ‘önlem paketi' devreye girdi. Halen dünyanın en iyi 10 kalecisinden biri olarak gösterilen ancak çizgide kalmakla eleştirilen, kalesinden çıkıp hava toplarını almamakla suçlanan Fernando Muslera, bu önlem paketinin içinde yer alıyor. Teknik Direktör İgor Tudor'un, Uruguaylı eldivenin bu konuda daha fazla sorumluluk almasını istediği öğrenildi.

Erman Toroğlu Tudor`a yüklendi! Erman Toroğlu, Galatasaray'ın deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynadığı mücadeleyi değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

ESKİ FORMUNU ARIYOR

Hırvat hoca, bu konuda sorumluluğu kaleci antrenörü Fadıl Koşutan'a verdi. Koşutan, rutin idmanlar haricinde Muslera'ya yan top çalışması yaptırıyor. Claudio Taffarel'in ayrılmasından sonra formu düştüğü gözlenen Nando, eski günlerine dönene kadar bu uygulamaya tabi tutulacak. Yan top sıkıntısının diğer ayağında ise savunma oyuncuları var. Tudor'un, başta Maicon olmak üzere tüm defans oyuncuları ile özel olarak ilgileneceği belirtiliyor.