Medipol Başakşehir’den ‘Rotasyon’ tepkisi

Deplasmanda Ludogorets Razgrad'ı yenerek Avrupa Ligi'nde grubundan çıkma şansını son maça taşıyan Medipol Başakşehir, karşılaşma sonrası rotasyon eleştirilerine esprili bir dille tepki gösterdi.

Medipol Başakşehir Kulübü, 2-1 kazandıkları Ludogorets Razgrad mücadelesinin ardından resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi`nde gecenin sonuçları UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlanırken temsilcilerimiz geceyi mağlup olmadan tamamladı. Atiker Konyaspor sahasında Marsilya ile berabere kaldı. Medipol Başakşehir ise deplasmanda güldü. İlgili Haberi Oku

Bu sezon Avrupa’da rotasyon yaptığı gerekçesiyle birçok kez eleştirilen teknik direktör Abdullah Avcı’ya yöneltilen iddialar üzerine yapılan paylaşımda, “Keşke Emre ile Adebayor’u da oynatsaydık da, daha fazla ülke puanı kazansaydık!” denildi. Bu paylaşım, sosyal medyada büyük bir ilgi gördü.