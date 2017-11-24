Manny Pacquiao’dan Conor McGregor’a davet gibi mesaj!

Boks efsanesi Manny Pacquiao, Conor McGregor'a gönderdiği Şükran Günü mesajıyla MMA ve boks camiasını heyecanlandırdı.

SKOR DIŞ HABERLER / Karma dövüş sanatı MMA’in dünyaca ünlü yıldızı Conor McGregor’ın yeniden boks için ringlere dönüp dönmeyeceği merak konusu iken yıldız isme boks efsanesi Manny Pacquiao’dan davet gibi bir mesaj geldi. Floyd Mayweather’a kaybettikten sonra MMA’e dönmek için hazırlıklarını sürdüren McGregor’nun fotoğrafını kişisel Instagram hesabından paylaşan Pacquiao, McGregor’ın Şükran Günü’nü kutlarken “Zinde kal dostum” şeklinde bir mesaj gönderdi.

Happy Thanksgiving! Stay fit my friend. #realboxingmatch #2018 @thenotoriousmma A post shared by Manny Pacquiao (@mannypacquiao) on Nov 23, 2017 at 5:09am PST

Paylaşımda dikkat çeken ise Pacquiao’nun kullandığı etiketler oldu. 2018 ve “gerçek boks maçı” etiketlerini kullanan Filipinli boks severleri yeni bir dev maç ihtimaliyle heyecanlandırdı. Nisan 2018’den önce ‘octagon’a dönmesi beklenmeyen McGregor’ın cevabı merakla bekleniyor. Son olarak temmuz ayında Avustralyalı Jeff Horn’a karşı şok bir mağlubiyet alan 38 yaşındaki Pacquiao, McGregor’ın ilk ve tek boks maçında mağlup olduğu Floyd Mayweather’la 2015’te karşılaşmış ve Mayweather’a mağlup olmuştu.

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