Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan yayınlancak? Maça gelene çiğ köfte dürüm!

Evkur Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldana canlı yayınlancak merak edilen sorular arsında. Zirve yarışından biraz uzak kalan Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği mücadelenin biletleri tükendi. Peki Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte mücadele hakkında detaylı bilgi...

Süper Lig 13. hafta mücadelesinde Avrupa’da fırtına gibi esen Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Traftarlar maçın saatini ve kanalını merak ediyor. Beşiktaş, Süper Lig’de devre arasına kadar sırasıyla Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Kayserispor, Osmanlıspor ve Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. 26’şar puanlı Galatasaray ve Medipol Başakşehir’in 4 puan gerisinde 3’üncü sırada bulunan Şenol Güneş’in öğrencileri, devre arasına kadar oynayacağı 5 lig maçını da kazanıp puanını 37 yapmak için oynayacak. Peki Evkur Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan vanlı yayınlanacak?

YENİ MALATYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş’ta 5 maçta 15 puan hedefinin ilk durağı ise Malatya olacak. Yarın saat 16.30’da Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak mücadeleyi Bülent Yıldırım yönetecek. Evkur Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlancak.

20 yılda 6 kez katıldığı Devler Ligi’nde bir türlü gruptan çıkamayan siyah-beyazlılar, sezon başında ilk hedefini ‘Şampiyonlar Ligi kaderini değiştirmek’ olarak koymuştu. Başkanından taraftarına, teknik direktöründen futbolculara, tüm konsantrasyonunu gruptan çıkmaya harcayan Kara Kartallar, bu kez işi son maça bırakmadan, lider olarak ilk kez gruptan çıktı ve tamamen lig maçlarını düşünecek duruma geldi. Şampiyonlar Ligi maçlarının olduğu haftalarda ligde ya kötü oynayan ya da puan kaybeden siyah-beyazlılar, gruptan çıkmayı garantilemenin rahatlığı ile artık tüm dikkatini lige verecek ve aradaki farkı kapatıp Süper Lig’de de liderliği almak için çabalayacak.

MAÇA GELENE ÇİĞ KÖFTE

Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor’un sponsorlarından Battalbey Çiğköfte Yönetim Kurulu Başkanı Sait Aybak, yarın oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor – Beşiktaş karşılaşmasında 27 bin 44 çiğköfte dürümü dağıtacaklarını söyledi.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Aybak, şirket olarak Evkur Yeni Malatyaspor’un giydiği formanın göğüs sponsorluğunu yaptıklarını anımsattı. Aybak, sponsoru oldukları Evkur Yeni Malatyaspor’da büyük başarılar elde ettiklerini belirterek, “TFF 1’inci Lig’den Süper Lig’e çıktık. Bu bizim için ayrı bir gurur vesilesi” dedi.

HEDEF 5’TE 5

Beşiktaş, Süper Lig’de devre arasına kadar sırasıyla Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Kayserispor, Osmanlıspor ve Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. 26’şar puanlı Galatasaray ve Medipol Başakşehir’in 4 puan gerisinde 3’üncü sırada bulunan Şenol Güneş’in öğrencileri, devre arasına kadar oynayacağı 5 lig maçını da kazanıp puanını 37 yapmak için oynayacak.

5 maçta 15 puan hedefinin ilk durağı ise Malatya olacak. Yarın saat 16.30’da Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak mücadeleyi Bülent Yıldırım yönetecek.

Teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularına Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkmanın coşkusunu 2 gün boyunca yaşadıklarını ve artık lig maçlarını daha fazla düşünmeleri gerektiğini söyleyerek tüm dikkatlerini lige vermelerini istedi. Takım toplantısında, 12’nci haftaya kadar düşünülenden fazla puan kaybettiklerini dile getiren tecrübeli hoca Evkur Yeni Malatyaspor’la başlayan bir galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Beşiktaşımız, E. Y. Malatyaspor maçı için Malatya’da!Taraftarlarımız, Başkanımız Fikret Orman ile takımımızı sevgi tezahüratları ve çiçeklerle karşıladı.#Beşiktaş pic.twitter.com/gAGnbBYW7Y — Beşiktaş JK (@Besiktas) 24 Kasım 2017

YENİ MALATYASPOR TARİHİNDE İLK KEZ BEŞİKTAŞLA OYNAYACAK

Tarihinde ilk kez Beşiktaş ile karşılaşacak E. Yeni Malatyaspor'da bu maçın hazırlıkları tamamlanırken, sarı-kırmızılı taraftarların müsabaka biletlerinin tamamına yakınını tükettiği bildirildi.

Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmayı garantileyen rakibi ile daha önce hiç karşılaşmayan E.Yeni Malatyaspor'da müsabaka öncesinde son hazırlıklar tamamlanırken, takımda eksik oyuncunun bulunmadığı ifade edildi.

Müsabaka öncesi yatığı son çalışmada maçın taktiğini anlatan Teknik Direktör Erol Bulut, oyuncularına rakip karşısında 90 dakika boyunca sabırlı ve disiplinli oynamaları uyarısında bulundu.

E.Yeni Malatyaspor'da kart cezası biten golcü Khalid Boutaib ve geçen haftaki A.Alanyaspor maçına yedek başlayan orta saha oyuncusu Godson Azubuike'nin sahaya ilk 11’de çıkacağı öğrenildi.

BİLETLER TÜKENDİ

Şampiyonlar Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla bir üst tura çıkmayı garantileyen Beşiktaş´ı ağırlayacak olmanın heyecanının yaşandığı Malatya´da, maç öncesinde müsabaka biletlerinin tükendiği bildirildi. 27 bin 44 kişilik statta; basın tribünü, localar ve protokol dışında 25 bin koltuğun satışa sunulduğu ve hepsinin satıldığı açıklanırken, Malatya Stadı´nda maç gününe kadar en az 5 özel locanın da kullanılabilecek duruma getirileceği de ifade edildi.

Öte yandan Evkur Yeni Malatyaspor'un sponsorlarından Battalbey Çiğköfte Yönetim Kurulu Başkanı Sait Aybak, yarın oynanacak olan karşılaşmada stattaki tüm taraftarlara çiğköfte dürümü dağıtacaklarını söyledi.