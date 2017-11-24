MAÇ SONUCU: Türkiye 85-73 Letonya | 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında Letonya'yı ağırlayan 12 Dev Adam 85-73 galip geldi.

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bursa'da ağırladığı Letonya'yı 85-73 mağlup etti.

TOFAŞ Spor Salonu'ndaki mücadeleye Barış Ermiş, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Metin Türen ve Semih Erden beşiyle çıkan milliler, ilk çeyreğin son 4 dakikasına 4-12 geride girdi. Çeyreğin bitimine 1 dakika 27 saniye kala ay-yıldızlılar, farkı 4 sayıya kadar indirdi. (14-18) İlk periyot konuk ekibin 20-14 üstünlüğü ile sona ererken ay-yıldızlı ekip, ikinci periyota daha etkili başladı.

İkinci çeyreğin bitimine 2 dakika 44 saniye kala Semih Erden'in isabetli üçlüğüyle kırmızı-beyazlı ekip, mücadelede ilk kez öne geçti. (31-30) İkinci periyodun son 1 dakikasına 34-34 eşitlikle girilirken, periyodun son saniyelerinde Melih Mahmutoğlu'nun isabetli üçlüğüyle milliler, devreye 37-34 üstün girdi.

3. çeyreğe de etkili başlayan milliler, periyodun bitimine 4 dakika kala farkı 11 sayıya çıkardı. (55-44) Periyot sonuna kadar üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlı ekip, son çeyreğe 67-54 önde girdi. Son çeyrekte de özellikle Melih Mahmutoğlu'nun etkili oyunu ile ay-yıldızlılar, grubun ilk maçında salondan 85-73 galibiyetle ayrıldı.

Mücadelede millilerde Melih Mahmutoğlu 24 sayı, Barış Ermiş de 9 asist ile takımın en skorer isimleri oldu.

1. Periyot: 14-20 (Letonya lehine)

Devre: 37-34 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 67-54 (Türkiye lehine)

Letonya maçında sakatlanan Semih Erden hastaneye kaldırıldı 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında Letonya ile karşılaşan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Semih Erden sakatlanarak maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı. İlgili Haberi Oku

MEHMET BATURALP UNUTULMADI

Türkiye-Letonya mücadelesinde protokolde Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bursa Valisi İzzettin Küçük ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da yer alarak maçı takip etti.

Karşılaşma öncesinde geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden basketbolun efsane isimlerinden Mehmet Baturalp de unutulmadı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Baturalp’in ailesine maç öncesinde plaketin yanı sıra, Baturalp’in isminin yazılı olduğu ay yıldızlı forma verdi.

Aynı zamanda Mehmet Baturalp için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca Mehmet Baturalp’in forması TOFAŞ Spor Salonu’na da asıldı.