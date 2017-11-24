MAÇ SONUCU | Manisaspor: 2 -1 Adana Demirspor | TFF 1. 13. hafta mücadelesi
TFF 1. Lig 13. hafta karşılaşmasında Manisaspor'a konuk olan Adana Demirspor, deplasmanda 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
TFF 1. Lig 13. hafta mücadelesinde Adana Demirspor’u ağırlayan Manisaspor, 2-1 galip gelerek alt sıralardan kurtulma adına önemli bir galibiyet elde etti.
Karşılaşmanın 14. dakikasında Nikola Mikic’in attığı golle 1-0 öne geçen Manisaspor, 17. dakikada Robert Ndip Tambe’nin golüne engel olamayınca ilk yarı 1-1’lik beraberlikle sona erdi.
İkinci yarının 65. dakikasında penaltı kazanan ev sahibi Manisaspor, Slavko Perovic’in golüyle 2-1’lik üstünlüğü sağladı ve mücadele bu skorla sona erdi.
Bu sonucun ardından Manisaspor 7 puana ulaşırken Adana Demirspor 15 puanda kaldı. Adana ekibi gelecek hafta sahasında Elazığspor’u ağırlarken Manisaspor deplasmanda BB Erzurumspor ile mücadele edecek.