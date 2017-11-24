MAÇ SONUCU | Manisaspor: 2 -1 Adana Demirspor | TFF 1. 13. hafta mücadelesi

TFF 1. Lig 13. hafta karşılaşmasında Manisaspor'a konuk olan Adana Demirspor, deplasmanda 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

TFF 1. Lig 13. hafta mücadelesinde Adana Demirspor’u ağırlayan Manisaspor, 2-1 galip gelerek alt sıralardan kurtulma adına önemli bir galibiyet elde etti.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Nikola Mikic’in attığı golle 1-0 öne geçen Manisaspor, 17. dakikada Robert Ndip Tambe’nin golüne engel olamayınca ilk yarı 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

İkinci yarının 65. dakikasında penaltı kazanan ev sahibi Manisaspor, Slavko Perovic’in golüyle 2-1’lik üstünlüğü sağladı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından Manisaspor 7 puana ulaşırken Adana Demirspor 15 puanda kaldı. Adana ekibi gelecek hafta sahasında Elazığspor’u ağırlarken Manisaspor deplasmanda BB Erzurumspor ile mücadele edecek.

Hataysporlu Akın Alkan en az gol yiyen kaleciler arasında Hatayspor'un başarılı file bekçisi Akın Alkan, Türkiye profesyonel liglerinde kalesinde en az gol gören 4 kaleciden biri olma unvanını taşıyor. İlgili Haberi Oku