MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Doğuş 71-67 Khimki Moskova | THY Euroeleague 9. hafta

THY Euroleague 9. hafta maçında Khimki Moskova'yı ağırlayan Fenerbahçe Doğuş, taraftarı önünde sahadan 71-67 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Doğuş, Turkish Airlines EuroLeague 9. hafta maçında Rusya temsilcisi Khimki Moskova'yı konuk etti. Rakibini 71-67 yenen sarı lacvivertliler, galibiyet sayısını 6'ya çıkardı.

Fenerbahçe Doğuş mücadeleye Wanamaker, Nunnally, Datome, Vesely ve Thompson beşiyle başladı.

Datome ve Shved'in karşıklıklı üçlükleri sonrası Vesely ve Nunnally ile 8-3 öne fırladı. (07:12) Wanamaker'in üçlüğü farkı 8'e çıkarırken, Vesely'nin smacı farkı çift hanelere taşıdı. (16-6) Moladan 5-0'lık seri ile dönen Rus ekibine 6-0'lık seri ile yanıt veren Fenerbahçe skoru 22-11'e taşıdı: (03.14) Üstünlüğünü sürdüren Obradovic'in öğrencileri, çeyreği 24-15 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe konuk takım 5-0'lık seri ile başladı ve Obradovic molası geldi. (24-20) James Anderson'un üçlüğü ile fark 1'e inerken, Ali Muhammed'in 24 saniye dolarkan attığı basket tribünleri ayağa kaldırdı. (26-23) Ali Muhammed önce üçlük ardından Guduric'e asist yaptı ve skor 31-23'e geldi. (04:59) Datome ile farkı açan Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına da 38-26 üstün gitti. Ali Koç heyecandan yerinde duramadı THY Euroleague'in 9. haftasında oynanan Fenerbahçe Doğuş-Khimki Moscow maçını, Fenerbahçe'nin başkan adayı Ali Koç da izledi. İlgili Haberi Oku

Nunnally ve Wanamaker ile farkı koruyan sarı lacivertliler, Datome ile de skoru 47-37'ye getirdi. (05:08) Shved ile farkı 4'e indiren konuk takım karşısında Nunnally'nin üçlüğü ve devamında serbest atıştan gelen basket farkı 8'e çıkardı. (52-44) Datome ve Ahmet ile farkı tekrardan çift hanelere taşıyan Fenerbahçe Doğuş, son çeyreğe 58-48 önde girdi.

Dördüncü çeyreğin ilk dakikalarında fark 5'e inince Obradovic mola aldı. (58-53) Moladan Wanamaker'in turnikesiyle dönen Fenerbahçe Doğuş, Vesely'nin basket faulüyle skor 63-56'ya geldi. Todorovic ile farkı 2 sayıya indiren Rus takımı karşısında Fenerbahçe Doğuş, Nunnally ile skoru 66-62'ye getirdi. (03:35)

Vesely ile de skor 68-65'e geldi. (01:29) Wanamaker serbest atış çizgisinden 3'te 3 attı. (71-67) Son topu iyi savunan Fenerbahçe, maçtan 71-67 galip ayrıldı.

1. Çeyrek: 24-15 (Fenerbahçe Doğuş)

2. Çeyrek: 14-11 (Fenerbahçe Doğuş)

3. Çeyrek: 22-20 (Khimki)

4. Çeyrek: 19-13 (Khimki)