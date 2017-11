Leicester City’nin yıldızı Jamie Vardy yarışmadaki eşinin boğa penisi yemesinde pay sahibi oldu

İngiltere Milli Takımı ve Leicester City'nin golcüsü Jamie Vardy, bir yarışma prpgramında yarışan eşini faka bastırarak boğa penisi yemesine neden oldu.

İngiltere Premier Lig’de Leicester City forması giyen Jamie Vardy, yarışmadaki eşi Rebekah’a büyük bir kötülük yaptı. “I’m A celebrity… Get me out of here” isimli yarışmada yarışan Rebekah Vardy’nin hayatı boyunca unutamayacağı kötü bir deneyim yaşamasına neden olan yıldız futbolcu, daha sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımla özür diledi.

Programda yarışmacılardan değişik bir şey yemeleri istenirken, Rebekah Vardy izleyicilerin verdiği oylar sonrası boğa penisi yemek zorunda kaldı. Bu seçeneğin gerçekleşmesinde Jamie Vardy’nin de parmağı olduğu bilgisi, golcü futbolcunun yaptığı paylaşımda ortaya çıktı. Jamie Vardy, yarışmanın sonunda “Yemesi için 5 kez oy verdim. Üzgünüm bebeğim… Sadece senin ne kadar korkusuz olduğunu göstermek istedim. Sen de bunu başardın” yaptığı paylaşımla bu acı tecrübede parmağı olduğunu itiraf etti.