Kayserispor’dan taraftarlarına klipli çağrı

Kayserispor yönetimi, pazartesi günü oynanacak Kayserispor- Medikal Başakşehir karşılaşması için taraftarına klipli, atkı ve bere hediyeli ''Tribünlieri doldurun'' çağrısı yaptı. Sarı kırmızılı futbolcular hazırlanan kliple tribünlere 30 bin taraftarı davet etti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan, sarı kırmızılı kulübe Kayserispor- Medikal Başakşehir maçında futbolseverlere dağıtılmak üzere 10 bin atkı ve bere armağan etti. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı kırmızılı ekibin bu sezon 12 maçta 6 galibiyet,4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 22 puan toplayarak lig 4’üncüsü durumunda olduğuna dikkat çekti. Bedir, ” Rakip takımın kadro kalitesi, istikrarı ve aldığı başarılı sonuçlar herkes tarafından biliniyor ve takdir ediliyor. Bununla birlikte, bu sezon özellikle kendi sahamızda 25-30 bin taraftarımızla bütünleşen Kayserispor’un neler yapabileceğini de, başta yönetim, teknik heyet ve futbolcularımızla beraber büyük taraftarımız bilmekte ve bu mücadeleden de zaferle çıkacağına inanmaktadır. Masada yönetim, sahada takım, tribünde ise muhteşem taraftarımızla Kayserispor, kendilerine dua ve moral desteğini esirgemeyen şehri yönetenler ve değerli hemşehrilerimizin de katkıları sonucu pazartesi maç bitiminde şehrimizde bir bayram havası yaşayacağımıza inanıyoruz. Herkes inansın. Zafer, inananlarındır.” dedi.

OSB YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR

Organize Sanayi Bölgesi yönetimi ve başkanına teşekkür eden Kayserispor başkanı Erol Bedir, sözlerini şöyle sürdürdü:

” Bu inanç ve kazanma azmiyle çıkacağımız Başakşehir maçına şehrimizden büyük ilgi bulunmakta olup, her kişi veya kuruluş bu başarı için katkı vermeye çalışmaktadır. Bu amaçla Kayseri Organize Sanayi Bölge başkanlığımız, havaların da biraz soğuk olabileceğini hesap ederek 10.000 adet boyunluk ve bere yaptırmış olup, Başakşehir maçına gelecek (localar ve protokol hariç ) ilk 10 bin taraftarımıza statta dağıtılacaktır. Bu vesile ile Kayseri Organize Sanayi Bölge başkanı ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Bu ve benzeri desteklerin maddi boyutundan ziyade, sahiplenme, aidiyet hissetme, bizlerle birlikte taraftar ve takımı motive etme fonksiyonu daha ön planda olup, diğer kişi ve kurumları da bu tip desteklere davet ediyoruz. Bu vesile ile, bütün hemşerilerimizi ve şehrin tüm dinamiklerini pazartesi akşamı maça davet ediyoruz. Taraftarımızın 90 dakika boyunca sürecek olan küfürsüz ve hakaret içermeyen desteği ile Başakşehir’i yeneceğimize ve Türkiye gündemine oturacağımıza inancımız tamdır.”

Kayserispor yendi, rakipler hoca değiştirdi Süper Lig'in flaş ekibi Kayserispor'un bu sezon mağlup ettiği üç takım, sarı-kırmızılılara karşı aldıkları mağlubiyetin ardından hoca değişikliğine gitti. İlgili Haberi Oku