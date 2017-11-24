Galatasaray Bülent Korkmaz’ı unutmadı

Galatasaray, efsane futbolcusu ve kaptanı Bülent Korkmaz’ın doğum gününü unutmadı.

Galatasaray'ın eski kaptanı ve eski milli futbolcu Bülent Korkmaz, 49 yaşına girdi. Korkmaz'ın doğum günü dolayısıyla sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayınladı. Mesajda, “İyi ki doğdun büyük kaptan Bülent Korkmaz” ifadeleri kullanıldı.

Bülent Korkmaz, Galatasaray kariyerinde 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 8 Süper Lig şampiyonluğu, 6 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası 2, Başbakanlık Kupası ve 6 TSYD Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.