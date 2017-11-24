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Galatasaray Bülent Korkmaz’ı unutmadı

Galatasaray, efsane futbolcusu ve kaptanı Bülent Korkmaz’ın doğum gününü unutmadı.
14:2124 Kasım 2017
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Galatasaray Bülent Korkmaz’ı unutmadı

Galatasaray'ın eski kaptanı ve eski milli futbolcu Bülent Korkmaz, 49 yaşına girdi. Korkmaz'ın doğum günü dolayısıyla sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayınladı. Mesajda, “İyi ki doğdun büyük kaptan Bülent Korkmaz” ifadeleri kullanıldı.

Bülent Korkmaz, Galatasaray kariyerinde 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 8 Süper Lig şampiyonluğu, 6 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası 2, Başbakanlık Kupası ve 6 TSYD Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Etiketler
Bülent Korkmaz galatasaray
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