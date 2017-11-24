Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 3. randevu…

Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlnacak merak ediliyor. Süper Lig 3. kez karşılaşacak Galatasaray ve Alanyaspor yarın mücadele edecek. Derbi öncesi puan kaybı yaşamak istemeyen sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli ile Fernando, cezalı olduklarını için forma giyemeyecek. Peki Galatasaray Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte mücadele hakkında ayrıntılar...

Süper Lig 13. hafta maçında Galatasaray, Alanyaspor’u ağırlayacak. Bugüne kadar 2 kez karşı karşıya geldi ve sarı-kırmızılılar 2 maçtan da galip ayrılmayı başardı. Galatasaray geçen hafta rakibi Başakşehir’e yenilmiş ve zirve yarışında darbe almıştı. Yaralarınıu sarmak isteyen Aslan, Alanyaspor maçını kazanmak istiyor. Ligde geride 12 haftada sarı-kırmızılılar, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 26 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle aldığı 17 puanla 10. sırada yer alıyor. Peki Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanaldan yayınlanacak?

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Alanyaspor maçı için geri sayım başladı. 25 Kasım Cumartesi günü Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Galatsaray Alanyaspor karşılaşması beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor ile mücadele edecek. Ligde geride 12 haftada sarı-kırmızılılar, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 26 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle aldığı 17 puanla 10. sırada yer alıyor.

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de ilk kez geçtiğimiz sezon karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan maçı 5-1 kazanan sarı-kırmızılılar, Alanya'da da rakibini 3-2 mağlup etti. Galatasaray, rakip fileleri 8 kez havalandırırken, Alanyaspor ise 3 defa gol sevinci yaşadı.

DERBİ ÖNCESİ PUAN KAYBINA TAHAMMÜL YOK

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'e karşı alınan 5-1'lik mağlubiyeti taraftarına ve camiaya unutturmak isteyen Galatasaray'da hedef Alanyaspor maçından 3 puanla ayrılmak. Sarı-kırmızılılar, turuncu-lacivertlilere karşı alacağı galibiyetle birlikte gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisine de moralli ve kayıpsız gitmek istiyor.

İyi ki doğdun büyük kaptan Bülent Korkmaz! pic.twitter.com/Rgzix5CHR0 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 24 Kasım 2017

EN GÖLCÜ İKİ TAKIM

Süper Lig'de geride kalan 12 haftada Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, gol yollarında gösterdikleri etkili performansla dikkatleri çekiyor. Sarı-kırmızılı takım, rakip filelere attığı 27 golle bu alanda zirvede yer alıyor. Turuncu-lacivertliler ise 25 golle Fenerbahçe ile ikinciliği paylaşıyor. Galatasaray'da Gomis, rakip filelere gönderdiği 12 gol ile takımını sırtlarken, gol krallığında da lider konumda bulunuyor.

2 ÖNEMLİ EKSİK

Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde 2 futbolcusu sarı kart sınırında bulunurken, 2 futbolcusu da cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Sofiane Feghouli ile Fernando, cezalı olduklarını için forma giyemeyecek. Maicon ile Badou Ndiaye ise Beşiktaş derbisi öncesinde sınırda bulunan isimler.

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇINI GÖÇEK YÖNETECEK

İki takım arasındaki mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Mustafa Emre Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak Bahattin Şimşek görev alacak. Hüseyin Göçek bugüne kadar Galatasaray'ın 26 karşılaşmasında görev aldı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakaların 14'ünde galip gelirken, 5 kez de mağlup oldu. 7 maç ise berabere bitti. Gökçek, bu karşılaşmalarda Galatasaraylı futbolculara 54 sarı, 1 defa da kırmızı kart gösterdi. Hüseyin Göçek son olarak Galatasaray'ın 14 Mayıs 2017'de Gaziantepspor'u deplasmanda 2-1 yendiği mücadelede görev almıştı.