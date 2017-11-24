FIFA Başkanı Infantino daha fazla golün formülünü verdi

FIFA Futbol Zirvesi için İstanbul'a gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino, düzenlediği basın toplantısında sorulara verdiği esprili yanıtlarla dikkat çekti.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, İstanbul’da düzenlenen FIFA Futbol Zirvesi öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında gazetecilerin sorduğu sorulara esprili yanıtlar veren Infantino, maçlarda daha fazla gol atılmasının formülünü de yine esprili bir şekilde verdi. Bir basın mensubunun “Daha çok gol için kalenin büyütülmesi veya 3 korner 1 penaltı olabilir mi?” şeklindeki sorusuna Infantino “Kalecileri daha kısa seçebiliriz” diyerek başta Yıldırım Demirören olmak üzere salondakileri güldürdü.

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Infantino, “Futbolda değişmesi gerektiğini düşündüğünüz kurallar var mı?” sorusuna da “Sayın Başkan Demirören, ‘ofsayt olmasın’ diyor. Bir de hakem olmasın tabii ki! İkisi olmazsa, bütün problemler çözülür” yanıtını vererek esprili kişiliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Eğlenceli toplantıda Dünya Kupası'nın format değişikliğinden de söz eden İtalyan asıllı İsviçreli Infantino gülerek “2026 Dünya Kupası'nda 48 takım olacak. Bu kararı almamızın nedeni, şu anda Türkiye'nin katılamıyor olması. İtalya da katılamadı tabii” şeklinde esprili bir açıklamada daha bulundu.