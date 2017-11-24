Fenerbahçeli futbolcular kahvaltıda bir araya geldi

Fenerbahçe Profesyonel Futbol Takımı, Çengelköy’de bir restorantta verilen kahvaltıda bir araya geldi.

Sarı-lacivertlilerin kahvaltı organizasyonuna Asbaşkanlar Ali Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Önder Fırat ile birlikte tüm futbolcular ve teknik heyet katıldı.

Kahvaltıdan sonra kulüp televiyonuna açıklamalarda bulunan Mehmet Topal, “Güzel bir ortam vardı. Takım yemeklerine geçen hafta başladık. Bugün de devam ettirdik, hep birlikte güzel bir kahvaltı yaptık. Önümüzde zorlu bir Antalya deplasmanı var. Bu maç öncesi moral aşılamak için hep birlikte olmak istedik. İnşallah bu birlik beraberliğimizi de maça yansıtıp, bu zor deplasmandan 3 puan alıp, devre arasına kadar kayıpsız geçmek istiyoruz. Zor bir deplasmana gideceğiz. Çok zor bir maç olacak. Bizim açımızdan da çok kritik bir maç olacak. Artık puan kayıplarına tahammül olmayan maçlara çıkıyoruz. Takım halinde de iyi hazırlandık bu hafta. Yürekten inanıyorum ki 3 puanı alıp yolumuza devam edeceğiz. Zor bir deplasman. Antalyaspor da çok iyi bir takım. Ben çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah, 3 puanla ayrılmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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