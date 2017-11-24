Fenerbahçe Doğuş Khimki maçı canlı izle! Fenerbahçe basketbol maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı izlenebilecek?

Fenerbahçe Doğuş Khimki maçını canlı izlemek isteyen basketbol tutkunları mücadele saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlancak merak ediyor. Fenerbahçe Doğuş son maçında CSKA Moskova yenerek Euroleague'de yoluna devam ediyor. Nefes kesecek mücadeleye saatler kaldı. Khimki Avrupa Ligi'ne 1 sezon aradan sonra katıldı ve iyi bir başlangıç yaptı. Bu akşam oynanacak mücadeleyi canlı izlemek isteyenler aşağıdaki linkten maçın yayınına ulaşabilir. Peki Fenerbahçe Doğuş Khimki maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı izlenebilecek?

Fenerbahçe Doğuş Khimki maçı canlı izleme yolları haberimizde. Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'in 9. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Rus temsilcisi Khimki Moskova ile karşılaşacak. THY Euroleague'in 9. haftasında Fenerbahçe Doğuş, evinde yarın saat 20.45'te Rus ekibi Khimki Moskova ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 8 haftada sarı-lacivertliler 5 galibiyetle üçüncü sırada yer alırken, Khimki ise 5 galibiyetle 7. sırada bulunuyor. Fenerbahçe ligde son olarak bir başka Rusya ekibi CSKA Moskova’yı deplasmanda 95-93’lük skorla mağlup etti. Peki Fenerbahçe Doğuş Khimki maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı izlenebilecek? Bu akşam oynanacak mücadelenin canlı izleme yolları ve tüm detaylar…

FENERBAHÇE DOĞUŞ KHİMKİ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDAN CANLI İZLENEBİLECEK?

Nefesler tutuldu, Fenerbahçe Doğuş Khimki maçı bekleniyor. Fenerbahçe Doğuş Khimki maçı 24 Kasım cuma akşamı saat 20:45’te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Aşağıda paylaştığımız linkten CSKA Moskova Fenerbahçe Doğuş maçını canlı izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.FENERBAHÇE DOĞUŞ KHİMKİ MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe ile Khimki, Euroleague'de bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, parkeden 4 kez galip ayrılırken, Rus ekibi ise 2 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında son olarak 2015-2016 sezonunda Rusya'da oynanan maçı Fenerbahçe 70-68'lik skorla kazandı.

FENERBAHÇE DOĞUŞ'TA SON DURUM

Takımımızın bu karşılaşma öncesi EuroLeague'de beş galibiyeti bulunuyor.

Ekibimiz, EuroLeague'de zorlu bir çift maç haftasını geride bıraktı. 15 Kasım Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Olympiacos'u ağırlayan Fenerbahçe Doğuş mücadeleden, bir uzatma bölümü sonunda 90-83 mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmada sivrilen isimler 22 sayı bulan Nunnally ve 15 sayı üreten Wanamaker oldu. Ardından 17 Kasım Cuma günü CSKA Moskova'ya konuk olan ekibimiz, sonucu yine uzatma bölümü sonunda belirlenen mücadelede rakibini, Nicolo Melli'nin son saniyede kaydettiği basketle 95-93 yendi. Fenerbahçe Doğuş'ta maçın en değerli ismi, 31 sayıyla oynayan ve aynı zamanda bu alanda kariyer rekorunu kıran Jan Vesely oldu. Ekibimizde Wanamaker 13, Melli de 11 sayı buldu.

Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi yedinci hafta mücadelesinde ise Eskişehir Basket'e konuk oldu. Obradovic'in öğrencileri, iyi başlayamadığı maçta üstünlüğü ilk çeyreğin sonunda eline aldı ve farkı maçın sonuna dek açarak, karşılaşmadan 85-66 galip ayrıldı. Fenerbahçe Doğuş'ta Melih Mahmutoğlu 20 sayıyla yıldızlaşırken, Jan Vesely de 11 sayı buldu.

Fenerbahçe Doğuş, maç başına %43.6 ile üç sayılık atış kullanıyor ve bu alanda ligin en iyi takımı. Ekibimiz, potasında maç başına 75.0 sayı görüyor ve bu istatistiğiyle birlikte ligin en iyi ikinci savunma takımı.

Maç Önü Notları – Fenerbahçe Doğuş

Fenerbahçe Doğuş'ta, sezon başında sakatlığı bulunan oyuncularımızdan Ali Muhammed, takım idmanlarını sürdürüyor.

Takım Kaptanımız Melih Mahmutoğlu, Dünya Kupası Elemeleri için milli takım kampında yer alıyor.

Ali Muhammed, son dokuz EuroLeague mücadelesinde de en az iki 3 sayılık isabet buldu.

Luigi Datome, son 11 EuroLeague maçında da en az bir 3 sayılık basket kaydetti. Gigi, son 12 serbest atışında da sayı buldu.

Brad Wanamaker, son yedi EuroLeague mücadelesinde de çift haneli sayılarda skor üretti.

Kostas Sloukas, EuroLeague'de kullandığı son 14 serbest atışta da başarılı oldu.

Luigi Datome %91.28'lik faul yüzdesiyle birlikte EuroLeague tarihinin en iyi beşinci ismi olarak dikkat çekiyor.

Kostas Sloukas, maç başına 6.3 asist ortalamasıyla birlikte bu alanda ligin en iyi üçüncü oyuncusu.

Jason Thompson, EuroLeague'de maç başına 1.3 blok yapıyor ve bu alanda lig dördüncüsü.

James Nunnally %60.0 üç sayı yüzdesiyle birlikte EuroLeague'in en iyi üç sayılık atış kullanan ismi. Sıralamada Luigi Datome de %53.3 ile ikinci sırada yer alıyor.