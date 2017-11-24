EuroCup Kadınlar’da bir güldük bir üzüldük!

EuroCup Kadınlar'da mücadele eden temsilcilerimizden Hatay Büyükşehir Belediyesi, konuğu ACS Sepsi'yi 73-67 mağlup ederken İstanbul Üniversitesi, sahasında ağırladığı Basket 90 Gdynia'ya 72-104 mağlup oldu.

EuroCup Kadınlar D Grubu 5. hafta mücadelesinde Romanya’nın ACS Sepsi takımını konuk eden Hatay Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, sahadan 73-67’lik skorla galip ayrıldı. Temsilcimizde Katsiaryna Snytsina 26 sayı ve 7 ribaundla yıldızlaşırken Hatay Büyükşehir Belediyesi bu sonuçla 5 maçta 5 galibiyete ulaşarak başarılı gidişini sürdürdü.

E Grubu’nda ise İstanbul Üniversitesi, sahasında Polonya ekibi Basket 90 Gdynia’ya 72-104 mağlup oldu. Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan deplasman ekibi, ilk çeyreği 28-13 önde kapattı. 2’nci periyotta da üstünlüğünü sürdüren Polonya ekibi, devreye 54-32 üstün girdi. 2’nci yarıda da etkili oyununa devam eden Basket 90, parkeden 104-72 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte İstanbul Üniversitesi grupta oynadığı 5 maç sonunda 1 galibiyet ile son sırada kaldı. Basket 90 ise 2’nci galibiyetini almış oldu. THY Euroleague | Zalgiris Kaunas 91-83 Anadolu Efes Anadolu Efes, THY Euroleague'de 9. haftada Zalgiris Kaunas'a konuk oldu. Temsilcimiz parkeden 91-83 mağlup ayrıldı. İlgili Haberi Oku